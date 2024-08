Fontes – Alabama concorda em registrar acordo com GM Courtney Morgan

O gerente geral de futebol americano do Alabama, Courtney Morgan, concordou com um novo contrato sem precedentes com o Crimson Tide após uma abordagem de verão da USC, fontes confirmaram à ESPN na noite de segunda-feira.

Morgan ganhará uma média de $825.000 anualmente sob o contrato de três anos, um acordo que reforça seu lugar como a figura mais bem paga da diretoria do futebol universitário. O novo acordo foi aprovado pelo Conselho de Curadores do Sistema da Universidade do Alabama na segunda-feira, mas fontes disseram à ESPN que o contrato atualizado foi acertado há algum tempo.

Os números salariais atualizados de Morgan foram relatados pela primeira vez pela 247Sports.

Escolhas do editor

1 Relacionado

Morgan, o gerente geral por trás do segundo lugar nacional de Washington em 2024, está entre as estrelas em ascensão do rápido crescimento da diretoria e do espaço de pessoal do futebol universitário.

Morgan passou as últimas duas temporadas com Kalen Deboer em Washington, depois seguiu o técnico de 49 anos para o Alabama no início deste ano, quando o Crimson Tide contratou Deboer para substituir Nick Saban. O ex-funcionário de Michigan, San Jose State e Fresno State tem sido essencial na montagem de uma classe de recrutamento de 2025 que está em segundo lugar nacionalmente no último ranking de equipes da ESPN para o ciclo.

O sucesso de Morgan atraiu interesse de todo o país. Fontes disseram à ESPN que depois que a USC tentou contratar Morgan para uma posição de pessoal semelhante no sul da Califórnia neste verão, DeBoer agiu rapidamente para garantir o futuro de Morgan em Tuscaloosa, selando uma extensão de mercado esmagadora.

Morgan ganhou um salário-base anual de $500.000 em seu contrato inicial com o Alabama, finalizado em fevereiro. Seu acordo atualizado marca o mais recente investimento significativo no espaço do front office no futebol.

Jake Trotter, da ESPN, relatou no início deste verão que o gerente geral do Texas Tech, James Blanchard, recebeu um novo contrato de dois anos no valor total de US$ 800.000.