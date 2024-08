Fontes – Browns trocam o kicker Cade York com os Commanders

ASHBURN, Virgínia — O Washington Commanders negociou o kicker Cade York, esperando que ele possa preencher uma lacuna criada por uma reviravolta inesperada na primavera.

Os Commanders enviaram uma escolha condicional de sétima rodada para o Cleveland Browns para adquirir York, várias fontes confirmaram à ESPN. Ele se torna o terceiro kicker que eles adquiriram desde que tiveram que dispensar o veterano Brandon McManus em maio.

Cleveland selecionou York da LSU na quarta rodada do draft de 2022 e ele os recompensou imediatamente com um field goal de 58 jardas para vencer o jogo para vencer Carolina em sua estreia. Mas York lutou depois disso, acertando 24 de 32 chutes em sua temporada de estreia. Ele acertou 9 de 12 chutes entre 30 e 49 jardas.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Então, na última pré-temporada, York perdeu vários chutes potencialmente vencedores do jogo — um foi bloqueado — além de um ponto extra. Os Browns então negociaram com o Los Angeles Chargers pelo veterano Dustin Hopkins, que chutou pelo Washington de 2015 a 21, e dispensaram York.

York passou parte de 2023 nos times de treino do Tennessee Titans e do New York Giants. Enquanto estava com os Giants, ele sofreu uma lesão no quadríceps, encerrando sua temporada. Ele não tentou um chute em um jogo no ano passado. Cleveland o contratou na offseason.

Os Commanders contrataram McManus na offseason após permitir que Joey Slye, que cuidou das funções nos dois anos anteriores, saísse por meio de agência livre. Mas eles cortaram McManus após um processo ser aberto contra ele alegando agressão sexual em um avião da equipe enquanto ele era membro do Jacksonville Jaguars.

O técnico do Washington, Dan Quinn, disse que eles não sabiam da situação de McManus antes de contratá-lo.

Washington contratou Ramiz Ahmed na primavera e então adicionou o veterano Riley Patterson no training camp. Os Commanders cortaram Ahmed em 13 de agosto. Patterson foi cortado na quinta-feira de manhã após ser inconsistente nos treinos e perder 2 de 4 field goals no jogo de pré-temporada de sábado em Miami.

A Sports Illustrated foi a primeira a noticiar a troca.

Informações do repórter da ESPN Jake Trotter foram usadas nesta história.