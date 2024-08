Fontes – Cameron Dicker, Chargers concordam com acordo de 4 anos e US$ 22,04 milhões

LOS ANGELES — Os Chargers assinaram uma extensão de contrato de vários anos com o kicker Cameron Dicker, anunciou a equipe na sexta-feira.

O acordo é de quatro anos por US$ 22,04 milhões, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN. A extensão inclui US$ 12,5 milhões garantidos, disseram fontes a Schefter.

Os Chargers recompensam Dicker após uma das melhores temporadas de sua carreira em 2023, onde ele foi um dos jogadores mais consistentes dos Chargers. Dicker estabeleceu o recorde da franquia para field goals de mais de 50 jardas feitos em uma temporada no ano passado, com sete.

Dicker teve uma jornada um tanto sinuosa até este ponto. Ele não foi selecionado pela Universidade do Texas em 2022, então passou um tempo com três times diferentes durante sua temporada de novato antes de chegar aos Chargers na Semana 7 após uma lesão do kicker Dustin Hopkins.

Na última offseason, ele e Hopkins competiram pela vaga durante todo o training camp, com Dicker eventualmente ganhando a vaga de titular. Os Chargers negociaram Hopkins com os Browns.

Dicker rapidamente se tornou um favorito dos fãs na temporada passada. Ele ganhou popularidade significativa por sua performance em um vídeo lançado pelos Chargers fazendo campanha para Dicker ganhar uma vaga no Pro Bowl.

“Acho que uma das grandes virtudes do nosso time é Cameron Dicker”, disse o técnico Jim Harbaugh no início deste mês. “A maneira como ele conduz seus negócios é sinônimo de confiança, confiança verdadeira, e ele é realmente ótimo no que faz. Isso está começando a me contagiar.

“… Se eu pudesse viver minha vida do jeito que Cameron Dicker vive a dele, que vida divertida e prazerosa seria.”