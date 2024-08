Fontes – CeeDee Lamb, do Cowboys, concorda com um contrato de quatro anos e US$ 136 milhões

FRISCO, Texas — O wide receiver do Dallas Cowboys, CeeDee Lamb, encerrou sua resistência e concordou com um contrato de quatro anos e US$ 136 milhões, o que o torna o segundo jogador não quarterback mais bem pago da história da NFL, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN, na segunda-feira.

O acordo inclui um bônus de assinatura de US$ 38 milhões, o maior já dado a um wide receiver.

Lamb estava definido para jogar a temporada de 2024 na opção de quinto ano de US$ 17,99 milhões de seu contrato de novato e se tornar um agente livre após a temporada, mas os Cowboys conseguiram prendê-lo até a temporada de 2028 com o novo contrato. Lamb pode ser multado em US$ 40.000 por cada dia de treinamento perdido durante sua ausência, mas os Cowboys têm a capacidade de rescindir a penalidade, já que ele estava em seu contrato de novato.

Lamb é agora o segundo recebedor mais bem pago da NFL, com Justin Jefferson, do Minnesota, liderando o mercado com US$ 35 milhões por temporada. AJ Brown, do Philadelphia Eagles, ganha US$ 32 milhões por ano, Amon-Ra St. Brown, do Detroit Lions, ganha US$ 30,003 milhões e Tyreek Hill, do Miami Dolphins, ganha US$ 30 milhões.

Lamb provou ser digno do número 88 usado pelos membros do Hall da Fama Drew Pearson, Michael Irvin e Dez Bryant. Os Cowboys nunca esperaram que ele estivesse disponível na 17ª escolha geral em 2020. Na verdade, eles o classificaram como o sexto melhor jogador do draft daquele ano. Em suas quatro temporadas, as 395 recepções, 5.145 jardas e 18 jogos de 100 jardas de Lamb são o máximo de um recebedor dos Cowboys, e ele estabeleceu recordes de equipe em 2023 em recepções (135) e jardas (1.749), quebrando marcas de Irvin.

Parte do seu valor é sua habilidade de se movimentar por toda a formação. Em 2023, ele jogou 499 snaps no slot com 69 recepções para 907 jardas e 12 touchdowns. Ele jogou 438 snaps fora com 66 recepções para 842 jardas e quatro touchdowns.

Ele teve sete jogos com pelo menos 11 recepções em 2023, a maioria por um recebedor em uma temporada na história da NFL. Suas 29 recepções de 20 jardas ou mais empataram na liderança da liga com Hill. Ele teve uma recepção para touchdown de 92 jardas contra os Lions, que foi a segunda recepção mais longa na história do time (o membro do Hall da Fama Bob Hayes teve uma de 95 jardas em 1966).

Ele tem 32 recepções para touchdown em suas primeiras quatro temporadas, apenas Hayes (45) e Bryant (40) têm mais na história do time. Ele terminou a temporada passada com um touchdown em nove jogos consecutivos.

Os Cowboys abordaram Lamb com uma extensão em 2023, mas as conversas nunca progrediram de fato. Ele pulou o programa voluntário de offseason pela primeira vez em sua carreira.

Os Cowboys acreditam que os melhores dias estão por vir para Lamb, que fez 25 anos em abril, mas ele e Dak Prescott continuarão juntos? O contrato de Prescott expira após esta temporada e, embora o time queira contratá-lo para uma extensão de longo prazo, ele pode chegar ao mercado aberto porque os Cowboys não podem usar a franchise tag nele.