Fontes: Chiefs fazem de Creed Humphrey o pivô mais bem pago da NFL

KANSAS CITY, Missouri — Creed Humphrey se tornou o pivô mais bem pago da história da NFL ao concordar com uma extensão de contrato de quatro anos com o Kansas City Chiefs no valor de US$ 72 milhões, informou Adam Schefter, da ESPN.

O contrato inclui US$ 50 milhões em garantias.

Humphrey, 25, se juntou aos Chiefs em 2021 como uma escolha de segunda rodada do draft de Oklahoma e imediatamente se tornou titular. Ele tem sido um protetor de passe sólido. Em 2023, ele ficou em segundo lugar entre os jogadores de linha ofensiva interna da NFL em taxa de vitória de bloqueio de passe em 98,8%. À sua frente estava seu companheiro de equipe dos Chiefs, o guarda Joe Thuney.

O outro guarda titular dos Chiefs, Trey Smith, está entrando na temporada final de seu contrato. Smith, que chegou aos Chiefs no mesmo draft que Humphrey, ficou em terceiro na NFL em taxa de vitória de bloqueio de passe com 96,6%