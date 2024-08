Fontes – Chiefs fazem de Harrison Butker o chutador mais bem pago da NFL

ST. JOSEPH, Missouri — O Kansas City Chiefs assinou uma extensão de contrato com Harrison Butker que o torna o chutador mais bem pago da NFL, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN, na segunda-feira.

A extensão é de quatro anos e US$ 25,6 milhões, com US$ 17,75 milhões garantidos, disseram as fontes. Com US$ 6,4 milhões por ano, Butker ganhará mais do que os kickers mais bem pagos anteriormente, Justin Tucker, do Baltimore Ravens, e Jake Elliott, do Philadelphia Eagles, que têm uma média de US$ 6 milhões por temporada em seus contratos.

O acordo vincula Butker aos Chiefs até a temporada de 2028. Ele estava programado para ganhar US$ 3,945 milhões na temporada final do contrato de cinco anos que assinou com os Chiefs em 2019.

Butker, que representou e negociou o acordo pessoalmente, confirmou em uma publicação no X que estava finalizando uma extensão de quatro anos.

“Não há lugar em que eu preferiria estar do que com os Chiefs, animado para finalizar uma extensão de 4 anos”, ele escreveu. “Para as alturas!”

A porcentagem de field goals de Butker na carreira é de 89,1, a segunda de todos os tempos, atrás de Tucker, com 90,2.

Butker tem uma longa lista de field goals decisivos na pós-temporada para os Chiefs. Mais recentemente, ele fez um de 29 jardas com três segundos restantes para colocar o Super Bowl LVIII na prorrogação e os Chiefs venceram o San Francisco 49ers.

Ele chutou um field goal de 27 jardas faltando oito segundos para dar aos Chiefs a vitória sobre o Philadelphia Eagles no Super Bowl LVII e um de 45 jardas faltando três segundos duas semanas antes para dar aos Chiefs a vitória sobre o Cincinnati Bengals no jogo do campeonato da AFC.

Na temporada passada, Butker acertou 33 de 35 field goals para 94,3%. Ele acertou 6 de 6 de 50 jardas e além.

Butker fez um field goal de 43 jardas faltando quatro segundos para dar aos Chiefs uma vitória sobre Washington em seu primeiro jogo na NFL em 2017.