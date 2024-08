Fontes: Dolphins estendem o contrato do técnico Mike McDaniel até 2028

MIAMI — Os Dolphins concordaram com uma extensão de três anos com Mike McDaniel, disseram fontes a Jeff Darlington, da ESPN, mantendo seu treinador no sul da Flórida até a temporada de 2028.

McDaniel está entrando em sua terceira temporada com os Dolphins e os levou aos playoffs em cada uma de suas duas primeiras temporadas, juntando-se a Dave Wannstedt e Don Shula como os únicos treinadores na história da franquia a fazê-lo. Depois de passar 26 anos sem um ataque top 10, Miami escalou um em cada uma das últimas duas temporadas, liderando a liga em jardas totais em 2023.

Miami não vence um jogo de playoff desde a temporada de 1999 e perdeu dois jogos de wild card da AFC sob o comando de McDaniel, mas uma fonte disse à ESPN que as relações de trabalho de McDaniel com o gerente geral Chris Grier, o CEO Tom Garfinkel e o vice-presidente sênior de futebol e administração de negócios Brandon Shore convenceram o proprietário Steve Ross de que ele é o técnico certo para acabar com a seca de vitórias nos playoffs.

McDaniel teve um impacto especialmente notável no desenvolvimento de Tua Tagovailoa; o quarterback teve as duas melhores temporadas de sua carreira sob o comando de McDaniel e liderou a NFL em jardas aéreas na temporada passada.

Tagovailoa assinou uma extensão de quatro anos nesta offseason, que agora se alinha com a extensão de McDaniel até a temporada de 2028.

Os Dolphins foram o único time a entrevistar McDaniel durante a offseason de 2022, contratando-o para seu primeiro emprego como técnico principal. Ele recebeu ótimas críticas de jogadores e equipe não apenas por sua mente para o futebol, mas também por sua capacidade de se conectar com os outros — algo que Ross disse ser uma qualidade importante para um técnico principal ter após demitir Brian Flores em 2022.

“Nós arriscamos, mas fiquei impressionado com ele”, disse Ross em uma entrevista à CBS Miami nesta pré-temporada. “Quero dizer, sua inteligência e como pessoa ele é único certamente, e ele está fazendo um ótimo trabalho. Todo mundo o ama.”