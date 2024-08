Fontes – Falcons assinam contrato de 4 anos com CB AJ Terrell por US$ 81 milhões

Uma semana após adquirir dois estreantes no Pro Bowl, o Atlanta Falcons fechou um acordo com um de seus melhores jogadores de longa data, assinando com o cornerback AJ Terrell um contrato de quatro anos e US$ 81 milhões, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN, na quinta-feira.

O acordo inclui US$ 65,8 milhões em garantias efetivamente totais, disseram fontes, o que representa a maior garantia já dada a um cornerback em um acordo de quatro anos. O contrato foi negociado pelos agentes de Terrell, David Mulugheta e Trevon Smith, da Athletes First.

Terrell é agora o segundo cornerback mais bem pago por ano, com US$ 20,25 milhões. Isso fica atrás apenas de Jaire Alexander, do Green Bay Packers, que ganha US$ 21 milhões por ano.

No início do campo de treinamento no mês passado, Terrell reconheceu as negociações sobre um novo acordo, mas disse que estava “muito focado em apenas estar com o time”.

“Então é fácil para mim simplesmente sair, ir trabalhar e não pensar nisso, sabendo que está em boas mãos”, disse ele.

Terrell, 25, foi um segundo time All-Pro em 2021 e é considerado um cornerback de alto escalão. Os Falcons o recrutaram com a 16ª escolha geral no draft de 2020, e ele deve ganhar US$ 12,344 milhões nesta temporada na opção de quinto ano de seu contrato de novato.

Em 2021, Terrell teve três interceptações e 16 passes defendidos (sexto na NFL). Ele não teve uma interceptação desde então, mas tem 36 passes desviados em suas quatro temporadas na NFL.

Na semana passada, os Falcons assinaram com o safety agente livre Justin Simmons um contrato de um ano e US$ 8 milhões, adicionando o duas vezes Pro Bowler a uma secundária que inclui Terrell e o safety do Pro Bowl Jessie Bates III. Atlanta também adicionou o edge rusher quatro vezes Pro Bowl Matthew Judon via troca com o New England Patriots em troca de uma escolha de terceira rodada.