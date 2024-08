Fontes – Georgia RB Trevor Etienne não jogará contra Clemson

ATLANTA — A Geórgia não poderá contar com o running back transferido Trevor Etienne na estreia no sábado contra o número 14 Clemson, devido à sua prisão no início desta primavera por dirigir sob efeito de álcool e direção perigosa, disseram fontes à ESPN no sábado.

Etienne, que foi transferido da Flórida para a Geórgia em janeiro, era esperado para ser o running back titular dos Bulldogs nº 1 contra os Tigers no Estádio Mercedes-Benz.

A Geórgia também não poderá contar com o running back Roderick Robinson II, que recentemente passou por uma cirurgia no dedo do pé.

Os Bulldogs contarão com o aluno do segundo ano Branson Robinson, o calouro Nate Frazier e o novato Cash Jones no jogo corrido contra os Tigers.

Etienne, o irmão mais novo do running back do Jacksonville Jaguars, Travis Etienne Jr., foi preso em 24 de março sob acusações de DUI, direção imprudente e três outras contravenções. Em um acordo de confissão de culpa em julho, os promotores retiraram a acusação de DUI, pois Etienne se declarou culpado de acusações de posse de álcool por menor de idade, falha em manter a faixa e violação de película de janela.

Ele recebeu 12 meses de liberdade condicional. Foi multado em $852 e ordenado a completar uma avaliação de abuso de substância, 40 horas de serviço comunitário e um programa de redução de risco de álcool.

De acordo com a política do departamento atlético da Geórgia, Etienne teria perdido 10% da temporada dos Bulldogs — pelo menos um jogo — se tivesse sido considerado culpado de DUI. Inicialmente, não estava claro se o acordo de confissão de culpa mudou isso.

“Eu realmente não falo sobre todas as outras coisas, com relação às suspensões de nenhum dos nossos jogadores”, disse o técnico Kirby Smart na segunda-feira.

Branson Robinson perdeu toda a temporada de 2023 enquanto se recuperava de uma ruptura do tendão patelar. Robinson, o principal prospecto de running back da ESPN na classe de 2022, treinou no acampamento de pré-temporada sem limitações, disse Smart.

Robinson, de Canton, Mississippi, correu por 330 jardas com três touchdowns como calouro em 2022.