Fontes – Guerschon Yabusele se junta aos 76ers após as Olimpíadas de destaque

O Philadelphia 76ers fechou um acordo de um ano e US$ 2,1 milhões com o atacante Guerschon Yabusele, disseram fontes a Adrian Wojnarowski, da ESPN, no domingo, depois que a ex-escolha de primeira rodada do Boston Celtics desempenhou um papel importante na conquista da medalha de prata da França nas Olimpíadas no início deste mês.

Yabusele, um ala-pivô de 6 pés e 8 polegadas e 260 libras, tem uma chance de entrar na rotação em um time do 76ers que fez uma das maiores movimentações do verão ao assinar com Paul George um contrato máximo de quatro anos. Enquanto o 76ers também manteve Kelly Oubre e Kyle Lowry como agentes livres e contratou Caleb Martin, Andre Drummond e Eric Gordon, eles têm poucas opções de ala-pivô atrás de Martin — o provável titular — o que dá a Yabusele uma chance de ganhar uma vaga na rotação do técnico Nick Nurse.

Yabusele, 28, foi uma estrela revelação na corrida da França para o jogo da medalha de ouro olímpica, marcando 22, 17 e 20 pontos contra o Canadá, Alemanha e Estados Unidos, respectivamente. Em todos esses três jogos, Yabusele arremessou 16 de 24 (66,7%) da faixa de 3 pontos e 20 de 34 (58,9%) no geral.

A 16ª escolha geral dos Celtics no draft da NBA de 2016, Yabusele jogou pouco durante duas temporadas em Boston antes de ser dispensado no verão de 2019. Depois de jogar uma temporada na China, ele passou partes de duas temporadas no ASVEL na França — um time de propriedade do membro do Hall da Fama Tony Parker — antes de assinar com o Real Madrid no verão de 2021.

Yabusele passou os últimos três anos com os gigantes espanhóis, ajudando-os a ganhar o título da EuroLeague em 2023 e a chegar à final four da competição a cada temporada. Na temporada passada, ele teve uma média de 9,6 pontos e acertou 43% da linha de 3 pontos em 2,6 tentativas por jogo.