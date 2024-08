Fontes – Lions vão contratar WR Tim Patrick para o elenco de treino

O ex-wide receiver do Denver Broncos, Tim Patrick, deve assinar com o Detroit Lions no time de treino com a ideia de que ele entrará no elenco ativo, disseram fontes a Adam Schefter.

Os Broncos dispensaram Patrick na terça-feira e reduziram o elenco para 53 jogadores.

“Em nome de todos na organização, não tenho palavras suficientes para elogiar o tipo de jogador, a pessoa, Tim Patrick, que tem sido um Bronco nas últimas sete temporadas”, disse o gerente geral do Broncos, George Paton, na terça-feira.

Patrick perdeu as duas últimas temporadas devido a lesões, mas voltou a participar integralmente do campo de treinamento este ano e teve cinco recepções para 44 jardas e um touchdown na pré-temporada.

Ele perdeu a temporada de 2022 com uma ruptura do ligamento cruzado anterior sofrida no campo de treinamento naquele verão e depois perdeu a temporada de 2023 com uma ruptura do tendão de Aquiles, também sofrida no início do campo. Patrick tinha — depois que o Baltimore Ravens e o San Francisco 49ers o dispensaram em 2017 — lutado para sair do time de treino dos Broncos para um papel de destaque no ataque ao longo das quatro temporadas que se seguiram.

Patrick, 30 anos, tem 143 recepções para 2.009 jardas e 12 touchdowns em 55 jogos em sua carreira.

Os Lions estavam interessados ​​em Patrick após dispensar os veteranos Donovan Peoples-Jones e Daurice Fountain, que eram ambos wide receivers de corpo grande que não conseguiram se destacar totalmente durante o training camp e a pré-temporada. Patrick fornece profundidade e pode ser um jogador valioso no ataque.

O técnico dos Lions, Dan Campbell, disse que “seria um luxo ter” um wide receiver maior no elenco para adicionar uma opção versátil.

“Isso ajuda, e eu acho que muito disso é — entra nesses um-contra-um para onde, ‘OK, você não precisa estar sempre nessas divisões de corte. Cara, você pode simplesmente sair e é um-contra-um e se você gosta do confronto, quem se importa se ele está pressionado? Nosso cara vai derrotar o seu cara'”, disse Campbell na segunda-feira. “E [Lions QB Jared] Goff é colocado em posição de jogar rebote, pode jogar com jogadores grandes na área e no quarteirão e vai fazer uma jogada para você.”

