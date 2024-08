Fontes – Nick Chubb, do Browns, será titular no PUP, fora de pelo menos 4 jogos

BEREA, Ohio — O Cleveland Browns deve deixar o running back Nick Chubb na lista de jogadores fisicamente incapazes de atuar, disseram fontes da liga a Adam Schefter, da ESPN, o que significa que ele não poderá atuar nos primeiros quatro jogos da temporada regular.

Chubb está se recuperando de uma lesão grave no joelho esquerdo sofrida na Semana 2 da temporada de 2023, que o deixou fora do resto do ano e exigiu duas cirurgias. Ele passou pelo primeiro procedimento para reparar sua cápsula medial, menisco e MCL no final de setembro. A segunda cirurgia ocorreu em novembro, reparando danos ao seu ACL.

Os Browns esperam que Chubb, 28, jogue nesta temporada, mas não deram um cronograma para seu retorno. No final de julho, o gerente geral Andrew Berry disse que Chubb tem “um pequeno caminho a percorrer”. Dias antes dos comentários de Berry, Chubb foi visto correndo sprints de velocidade máxima e fazendo um trabalho leve de agilidade em um treino pós-treino.

Chubb, quatro vezes selecionado para o Pro Bowl, correu por mais de 1.000 jardas em quatro temporadas consecutivas antes de 2023, incluindo 1.525 jardas (o recorde da carreira) em 2022. É sua segunda lesão significativa no joelho esquerdo; ele também rompeu o MCL, PCL e LCL na Universidade da Geórgia em 2015.

Jerome Ford, que liderou os Browns com 813 jardas corridas na temporada passada, deve liderar o backfield mais uma vez enquanto Chubb estiver fora.