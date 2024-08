Fontes – Northwestern para começar QB Mike Wright vs. Miami (Ohio)

A Northwestern deve escalar Mike Wright como quarterback no sábado contra Miami (Ohio), disseram fontes à ESPN, tornando-se o terceiro programa de conferência poderoso em que ele é titular.

Wright jogou no Mississippi State em 2023 e no Vanderbilt de 2020 a 2022 antes de chegar à Northwestern. Ele estava envolvido em uma competição acirrada com o redshirt do segundo ano Jack Lausch durante o training camp.

A experiência e versatilidade de Wright foram atraentes para os treinadores da Northwestern. O treinador David Braun trouxe um novo coordenador ofensivo este ano, Zach Lujan, e a Northwestern terá um novo olhar sobre o ataque. A experiência, versatilidade e habilidade de Wright de correr com a bola surgiram como fatores na decisão.

Wright tem 14 partidas como titular em sua carreira e jogou em 39 jogos no total. Ele começou três jogos no Mississippi State no ano passado e 11 durante seu tempo em Vanderbilt.

Em sua carreira, Wright lançou para 2.520 jardas e 24 touchdowns. Ele também correu para 1.229 jardas e 10 touchdowns.

No último ano de elegibilidade do ex-quarterback Ben Bryant em 2023, Northwestern foi 8-5 e venceu Utah no Las Vegas Bowl. Aquela temporada garantiu o emprego de técnico em tempo integral para Braun, que foi técnico interino durante toda a temporada de 2023.

Northwestern retorna 76% de sua produção defensiva, a maior do futebol universitário. Os Wildcats terminaram em 35º na defesa total e 121º no ataque total.

Eles enfrentarão um time de Miami que venceu o MAC em 2023.