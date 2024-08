Fontes: O lesionado RB do Texas A&M Rueben Owens perderá a temporada

O running back do Texas A&M, Rueben Owens, deve perder a temporada após sofrer uma lesão grave na parte inferior do corpo durante um treino no sábado, disseram fontes à ESPN.

Owens produziu 743 jardas e três touchdowns e recebeu o prêmio SEC All-Freshman durante sua verdadeira temporada de calouro em 2023.

O recruta número 44 no geral no ESPN 300 de 2023 liderou os calouros da SEC em jardas corridas (385) e jardas de retorno de chute (249). O nativo de El Campo, Texas, estava pronto para ser um dos principais armadores dos Aggies como um estudante do segundo ano sob o comando do novo técnico Mike Elko.

“Rueben Owens sofreu uma lesão na perna inferior em nosso treino no sábado”, disse Elko em uma declaração de domingo. “Abordarei sua lesão na minha próxima disponibilidade para a mídia.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

O Texas A&M traz de volta seu principal corredor, o júnior Amari Daniels, que conquistou 532 jardas e marcou seis TDs na temporada passada, assim como o running back júnior Le’Veon Moss (484 jardas corridas, cinco touchdowns).

Os Aggies também adicionaram o transferido graduado de Stanford EJ Smith, filho do running back do Pro Football Hall of Fame Emmitt Smith, através do portal de transferências nesta offseason. Smith correu por 557 jardas e cinco touchdowns em 24 jogos de carreira com o Cardinal.

O Texas A&M abrirá a temporada em 31 de agosto em casa contra Notre Dame, o sétimo time na pesquisa de pré-temporada da American Football Coaches Association.