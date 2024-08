Fontes – O novato QB JJ McCarthy dos Vikings perderá a temporada de 2024

O quarterback novato do Minnesota Vikings, JJ McCarthy, perderá a temporada de 2024 após uma cirurgia no menisco rompido ter revelado que um reparo era necessário, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN, na quarta-feira.

McCarthy se machucou durante o jogo de pré-temporada de sábado contra o Las Vegas Raiders, mas não mencionou nenhuma dor ou desconforto aos oficiais médicos dos Vikings até segunda-feira. Os Vikings estavam aguardando a cirurgia, que foi liderada pelo médico da equipe dos Vikings, Dr. Chris Larson, na Twin Cities Orthopedics em Eagan, Minnesota, para determinar seu cronograma de recuperação.

Embora os Vikings estejam decepcionados, eles “acreditam fortemente que ele retornará melhor e terá uma longa e bem-sucedida carreira na NFL”, de acordo com um representante da equipe.

O veterano Sam Darnold, que assinou um contrato de um ano e US$ 10 milhões com Minnesota em março, depois de passar 2023 como reserva no San Francisco 49ers, agora deve ser o quarterback titular dos Vikings na Semana 1. Darnold fez todos os snaps ofensivos do time principal dos Vikings, exceto dois, durante o training camp e começou o jogo de sábado.

Os Vikings selecionaram McCarthy com a 10ª escolha geral do draft deste ano, após se separarem do titular Kirk Cousins, que se juntou ao Atlanta Falcons como agente livre.

Informações de Kevin Seifert, da ESPN, foram usadas nesta reportagem.