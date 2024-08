Fontes – Patriots não buscarão troca por WR Brandon Aiyuk

Após questionar a disponibilidade de Brandon Aiyuk, o New England Patriots decidiu não explorar mais nenhuma possibilidade de troca com o San Francisco 49ers em relação ao seu principal wide receiver, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN, na terça-feira.

Os Patriots foram um dos três times que entraram em contato com os Niners sobre uma possível troca por Aiyuk, junto com o Cleveland Browns e o Pittsburgh Steelers, disseram fontes à ESPN.

A New England vinha tentando adquirir Aiyuk há meses, e foi um processo lento da parte dela, de acordo com fontes. A New England estava disposta a fazer de Aiyuk um dos cinco wide receivers mais bem pagos da NFL em termos de salário médio por ano, disse uma fonte.

Escolhas dos editores 2 Relacionados

Aiyuk, um segundo time All-Pro e o melhor recebedor dos Niners em 2023, estava nas instalações do time na terça-feira, mas não participou do treino, pois continuou sua contenção. Durante os primeiros 11 treinos do campo de treinamento do time, Aiyuk, 26, foi frequentemente visto assistindo ao treino da lateral, mas isso não aconteceu nas últimas duas sessões. No entanto, ele tem comparecido a reuniões e participado regularmente delas.

Os Niners confirmaram na terça-feira que Aiyuk recebeu permissão para negociar com outras equipes, mas disseram que ainda há um cenário em que um acordo seja fechado para manter Aiyuk em San Francisco.

“Já faz um tempinho que estou nesse ponto, então nada realmente novo para mim”, disse o técnico Kyle Shanahan na terça-feira. “Você sempre fica desapontado quando não consegue manter todos os seus jogadores ou não está indo exatamente bem. Não gosto de perder ninguém, então é por isso que espero que dê certo aqui. Mas agora, ainda não resolvemos isso. Espero que dê.”

A situação pode levar a vários resultados, incluindo Aiyuk permanecer com os 49ers e jogar a opção de quinto ano em seu acordo de novato que lhe pagaria US$ 14,124 milhões, disseram fontes. Outros times estão dispostos a pagar a Aiyuk mais do que o dobro, mas ele recusou até agora várias ofertas, de acordo com fontes.

Os 49ers também precisam estar confortáveis ​​com qualquer compensação comercial, e fontes disseram à ESPN que os atuais campeões da NFC estão dispostos a manter Aiyuk.

“Brandon é um ótimo jogador, então é muito difícil melhorar quando você perde um ótimo jogador”, disse Shanahan. “Temos que analisar qualquer coisa. Temos que entender a situação em que estamos, como isso se parece, e isso leva tempo — então, espero que tudo funcione da melhor forma para ele e para nós a longo prazo.”

As negociações dos Steelers com os 49ers estavam paralisadas na noite de segunda-feira, mas as equipes retomaram as discussões sobre trocas na terça-feira, em uma situação sempre fluida que ainda envolve outras equipes, disseram fontes a Schefter.

Quando questionado sobre os relatos que ligam os Browns a Aiyuk e se ele é um jogador que poderia ajudar Cleveland, o técnico dos Browns, Kevin Stefanski, disse: “Eu realmente não entro em relatos ou especulo. … Estou realmente focado apenas em hoje e no treino.”

Stefanski também disse que manteria em sigilo qualquer conversa que teve com o wide receiver de Cleveland, Amari Cooper, cujo nome foi cogitado em um acordo hipotético por Aiyuk.

Escolha de primeira rodada dos Niners em 2020, Aiyuk teve 75 recepções para 1.342 jardas e sete touchdowns na última temporada.

Mike Reiss, Nick Wagoner e Daniel Oyefusi, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.