Fontes: Patriots negociam o Pro Bowl LB Matthew Judon com os Falcons

O Atlanta Falcons contratou o pass rusher que procurava há anos.

O New England Patriots está negociando o top edge rusher Matthew Judon com os Falcons por uma escolha de draft de terceira rodada, fontes disseram a Adam Schefter da ESPN na quarta-feira à noite. Judon estava treinando após uma breve ausência do time.

Os Falcons e Judon ainda não fecharam um contrato para a próxima temporada, mas planejam trabalhar em um antes do início da temporada, disse uma fonte a Dan Graziano, da ESPN.

Judon, que fará 32 anos na quinta-feira, é um quatro vezes Pro Bowler que teve 15,5 sacks, o recorde de sua carreira, em 2022, após uma temporada de 12,5 sacks em 2021. Ele perdeu a maior parte do ano passado com uma ruptura no bíceps.

Os Falcons não têm um líder de sacks de dois dígitos desde Vic Beasley em 2016, o que corresponde à sua última aparição no Super Bowl. Atlanta perdeu o edge rusher Bralen Trice, uma escolha novata de terceira rodada, para a temporada devido a uma lesão no joelho sofrida na sexta-feira passada à noite em um jogo de pré-temporada contra o Miami Dolphins.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Na primeira noite do draft em abril, os Falcons foram criticados por escolher o quarterback Michael Penix Jr., depois de já terem contratado o quarterback Kirk Cousins, em vez de selecionar um pass rusher.

Judon estava entrando na temporada final do contrato de quatro anos e US$ 56 milhões que ele assinou com os Patriots em março de 2021. Ele deve ganhar um salário-base de US$ 6,5 milhões, o que ele deixou claro que acredita não refletir seu valor.

Os lados não conseguiram chegar a um acordo e, em 29 de julho, Judon expressou abertamente sua frustração com o primeiro treino de pads completos dos Patriots no training camp, chegando ao campo sem seus pads e observando os companheiros de equipe trabalhando enquanto ele estava sentado em um barril de lixo virado. Ele teve o que pareceu ser uma conversa animada com o técnico principal do primeiro ano Jerod Mayo antes de sair do campo e, mais tarde, voltou para falar com o vice-presidente executivo de pessoal de jogadores Eliot Wolf e o diretor de pessoal de jogadores Matt Groh.

Judon perdeu dois treinos antes de retornar ao time. Mayo disse na terça-feira que Judon tinha “feito um ótimo trabalho na sala de reunião e feito tudo o que pedimos. Ele está atendendo a todas as expectativas.”

Judon era o favorito dos fãs na Nova Inglaterra, sempre reservando um tempo para brincar de pega-pega com os fãs antes dos treinos e jogos.

Os Patriots estão saindo de uma temporada de 4-13 e, liderados pelo novo regime Mayo-Wolf, estão equilibrando considerações de curto e longo prazo ao negociar seu melhor pass rusher. Uma escolha de terceira rodada tem valor para um time que precisa de uma infusão de talento, mas perder Judon é um golpe para uma unidade que é a força do time.

Mike Reiss, da ESPN, contribuiu para esta história.