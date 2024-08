Fontes – Rams WR Puka Nacua semana a semana com lesão no joelho

O wide receiver do Los Angeles Rams, Puka Nacua, será considerado afastado semana a semana após sofrer uma lesão no joelho no domingo, disseram fontes a Adam Schefter, da ESPN, na segunda-feira.

Uma fonte, no entanto, descreveu o ferimento de Nacua como “nada sério”.

Nacua deixou o treino conjunto dos Rams com o Los Angeles Chargers no domingo depois de se levantar lentamente durante um exercício da equipe.

Após o treino, o técnico Sean McVay disse que não tinha certeza do que aconteceu com Nacua, que em 2023 estabeleceu recordes de novatos para recepções (105) e jardas recebidas (1.486).

Os Rams estão de folga na segunda-feira e retornarão aos treinos na terça-feira.

É a lesão mais recente no training camp para os Rams, que estão lidando com lesões em três quintos de sua linha ofensiva inicial. O right tackle Rob Havenstein (tornozelo) e o left guard Jonah Jackson (ombro) são considerados semana a semana, e o left tackle Alaric Jackson está lidando com uma lesão no tornozelo.

Além disso, o cornerback Darious Williams tem uma distensão muscular, uma lesão que McVay disse que o time enfrentará “uma semana de cada vez”.