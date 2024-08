Fontes – Tarik Cohen, do Jets, encerra tentativa de retorno e se aposenta

O ex-jogador All-Pro que retorna chutes, Tarik Cohen, que já foi considerado um dos jogadores mais eletrizantes da NFL, informou ao New York Jets na quinta-feira que está se aposentando do futebol americano, disseram fontes à ESPN.

A notícia veio apenas dois dias depois de Cohen, 29, falar entusiasticamente sobre sua tentativa de retorno. Ele assinou com os Jets em 29 de maio, esperando reviver sua carreira depois de não ter jogado em uma partida de temporada regular desde 2020 devido a lesões graves.

“Eu definitivamente sinto que estou de volta”, disse Cohen aos repórteres na terça-feira.

Tarik Cohen está se aposentando aos 29 anos após encerrar sua tentativa de retorno no campo de treinamento dos Jets. Foto AP/Seth Wenig

Cohen foi selecionado para o primeiro time All-Pro e Pro Bowl pelo Chicago Bears em 2018, quando liderou a NFL em jardas de retorno de punt (411) e acumulou 1.169 jardas de scrimmage, o recorde da carreira. O velocista de 5 pés e 6 polegadas sofreu uma lesão devastadora no joelho em 2020. Seu retorno foi adiado em 2022 por uma ruptura no tendão de Aquiles, que ocorreu durante um treino em uma transmissão ao vivo do Instagram.

Na terça-feira, Cohen brincou sobre o incidente, dizendo: “Eu me senti tão estúpido por fazer aquele vídeo”. Ele adorou compartilhar como se recuperou da lesão e como perdeu peso para voltar à forma para jogar futebol.

“Deixei-me engordar”, disse Cohen, cujo peso aumentou depois de jogar com os Bears para 188 libras. O ponto de virada, ele disse, foi quando “vi uma foto minha. Cheguei a 207, 208 e vi pequenas rolagens do meu lado. Eu estava na piscina e meu amigo tirou uma foto. Ele me enviou a foto e eu quase joguei meu telefone contra a parede.”

Cohen se dedicou novamente, cortou o peso mudando sua dieta e instalando uma sauna em sua casa e convenceu os Jets a lhe darem um contrato. Com 191 libras, ele foi escalado como retornador de kickoff e punt no training camp. Outro dia, o técnico Robert Saleh disse sobre Cohen: “Ele recuperou seu ânimo”.

Com as novas regras de kickoff, Cohen expressou otimismo de que ele seria capaz de fazer parte do elenco de 53 jogadores e ter um impacto. O coordenador de times especiais Brant Boyer disse que “há algumas coisas para limpar e outras coisas, mas ele é um jogador incrível e tem uma visão muito boa, habilidades de corrida muito boas. Vamos ver como isso vai acontecer.”

Os Bears fizeram dele uma escolha de quarta rodada em 2017, vindo da North Carolina A&T. Ele terminou sua carreira com 2.676 jardas de scrimmage e 14 touchdowns, junto com 985 jardas em retornos de punt (um touchdown) e 628 jardas em retornos de kickoff. Ele jogou toda a sua carreira com os Bears, passando um tempo na temporada passada no time de treino do Carolina Panthers.