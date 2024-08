Fontes: Times perguntam sobre a aquisição do LB Judon dos Patriots

FOXBOROUGH, Massachusetts — Várias equipes perguntaram sobre a negociação do pass rusher Matthew Judon em meio ao seu impasse contratual com o New England Patriots, disseram fontes ao repórter sênior da NFL da ESPN, Jeremy Fowler.

Judon tem direito a um salário base de $ 6,5 milhões no último ano de seu contrato. New England fez uma oferta de contrato a Judon neste verão, que Judon não aceitou, fontes disseram a Fowler.

Judon disse em um podcast recente que ele escreveu sua própria proposta para os Patriots e estava esperando uma resposta. Ele também disse que jogaria em seu contrato se necessário, mas acreditava que isso não refletia seu valor.

A tensão entre os lados veio à tona em 29 de julho, quando Judon apareceu no primeiro treino de full-pads do training camp sem pads. Ele foi visto falando com o técnico Jerod Mayo e parecia animado antes de deixar o campo. Mais tarde, ele retornou ao campo para falar com o vice-presidente executivo de pessoal de jogadores Eliot Wolf e o diretor de pessoal de jogadores Matt Groh, novamente parecendo animado.

Judon explicou mais tarde o que aconteceu do seu ponto de vista, dizendo que não estava pronto para treinar naquele dia e foi embora para não ser uma distração. Ele acrescentou que recebeu uma mensagem que o levou a retornar ao campo para falar com Wolf.

Judon não estava presente no treino do dia seguinte, de acordo com os companheiros de equipe, mas ainda não está claro se isso foi escolha dele ou ditado pelo time.

Ele então retornou para participar do próximo treino, e as coisas se acalmaram desde então. Por exemplo, na abertura da pré-temporada na quinta-feira, Judon estava na linha lateral e ajudando Mayo a dar aulas ao linebacker externo Oshane Ximines sobre como estabelecer uma vantagem firme no jogo de corrida.

“Ele estava ligado, animado pelos jogadores, e os estava treinando. Nenhuma reclamação minha”, disse Mayo no domingo, antes de se referir ao que aconteceu em 29 de julho e acrescentar: “É um dia. Acho que todos nós temos um dia ruim de vez em quando.”

O coordenador defensivo do primeiro ano, DeMarcus Covington, disse que o status do contrato de Judon não mudou o que ele viu dele na defesa.

“Ele tem sido o mesmo para nós”, disse Covington na segunda-feira. “Eu sempre fico fora dessas conversas, mas para a equipe defensiva, ele tem sido Judon. Ele tem sido ótimo na sala de aula. Ele tem sido ótimo para nós no campo de treino. E eu vejo assim: todos nós temos dias ruins, certo? Infelizmente para ele, seu dia ruim estará na câmera. Todo mundo conseguiu ver. Fora isso, o cara tem sido quem ele tem sido desde que o contratamos. Eu não tenho nada além de respeito e amor por Judon e pelo que ele pode e fará por este time.”

O técnico de linebackers externos do primeiro ano, Drew Wilkins, comentou sobre sua época como treinador de Judon no Baltimore Ravens e como houve uma situação semelhante naquela época.

“Da minha perspectiva com Matt, esta é a terceira vez que eu e ele estamos no campo de treinamento e ele estava em um ano de contrato – 2019, e então ele foi franqueado [tagged] em 2020. Em todos esses três anos ele ataca com muito profissionalismo”, disse ele.

“Acho que grandes jogadores compartimentam a parte comercial do jogo com a parte futebolística. Ele ama futebol. Ele ama seus companheiros de equipe. Você pode dizer, ‘coloque isso em um balde, é uma coisa separada.’ Mas quando é hora de trabalhar, ele está trabalhando. Quando é hora de liderar, ele está liderando. É realmente como ter outro treinador ali.”