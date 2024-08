Fontes — UConn, Big 12 em negociações iniciais para possível associação

A Big 12 está em negociações com a UConn sobre se juntar à liga em todos os esportes, confirmaram fontes à ESPN na sexta-feira.

Nenhuma votação ocorreu para uma possível filiação aos Huskies, nem está perto de acontecer, já que fontes alertaram que houve resistência entre vários membros que precisaria ser superada.

As conversas avançaram a ponto de o diretor atlético da UConn, David Benedict, e o presidente do conselho, Daniel Toscano, se encontrarem pessoalmente com os diretores atléticos da Big 12 em Dallas na semana passada para apresentar seus argumentos, disseram fontes à ESPN. As conversas se concentraram em torno do financiamento do futebol e como a UConn poderia ser competitiva ao se juntar à liga em 2031, disseram fontes.

Parte da apresentação da UConn cobriu como os Huskies estariam preparados para construir e gastar dinheiro em futebol como os atuais programas Big 12, de acordo com fontes. Eles também lançaram a liga sobre a rapidez com que se tornaram competitivos na conferência de futebol Big East após ingressar em 2004.

Uma reunião do conselho da Big 12 está sendo planejada para a próxima semana com os presidentes da liga, que definiria os pontos específicos do acordo, de acordo com fontes.

“Acho que a palavra é ‘prematuro'”, disse um alto funcionário do Big 12. “Há uma grande distância entre conversas e qualquer coisa que possa acontecer. Os presidentes ainda não viram o caso.”

A adição seria para todos os esportes, e o atraso para 2031 no futebol daria à UConn uma chance de recuperar o atraso em termos de financiamento e uma atualização de talento por meio do NIL. O Athletic relatou primeiro essa potencial chamada do conselho e as conversas.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Os outros esportes, incluindo os programas de basquete dominantes da UConn, seriam adicionados sempre que a UConn pudesse negociar ou esperar o período de espera de 27 meses para sair da liga.

Fontes alertaram que há muito mais a ser explorado em conversas futuras, já que os votos para adicionar UConn ainda não foram solidificados. Enquanto algumas escolas são a favor de adicionar os Huskies, vários diretores atléticos dentro da liga se manifestaram contra, disseram fontes à ESPN. Vários outros estão indecisos. A votação final seria de 12 dos 16 presidentes da liga.

Parte da resistência se deve ao momento das discussões, já que os dirigentes da liga estão ocupados lidando com o acordo House vs. NCAA. Também há dúvidas sobre o quanto a mudança beneficiaria a conferência no futebol.

O comissário do Big 12, Brett Yormark, tem sido otimista sobre o basquete ser mais um impulsionador financeiro para os contratos de televisão da liga nos próximos anos. A UConn é o programa dominante do esporte e toca o principal mercado do país, com uma forte presença na área de Nova York. A UConn vem de títulos nacionais consecutivos no basquete masculino e ostenta a melhor marca do país no basquete feminino na última geração. O ressurgimento da UConn no basquete masculino ocorreu sob o comando do técnico Dan Hurley e coincidiu com a volta da escola à Big East para a temporada 2020-21, após jogar na American Athletic Conference de 2013-14 a 2019-20.

A Big 12 tem sido consistentemente uma das principais ligas de basquete do país, e adicionar a UConn potencialmente reforçaria essa reputação.

O Big 12 de 16 times adicionou quatro novos membros — Houston, BYU, Cincinnati e Arizona — no ano passado e receberá Colorado, Utah, Arizona e Arizona State este ano.

Yormark tem sido otimista em relação à expansão. Ele manobrou os oficiais da Pac-12 para renovar o acordo de televisão da liga para garantir o futuro da Big 12 logo após assumir como comissário em 2022. Ele também alavancou esse futuro seguro para adicionar os quatro antigos programas da Pac-12.

Yormark também se esforçou bastante no início de sua gestão para incluir Gonzaga no basquete, mas isso não deu certo.