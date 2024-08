Ford Bronco atinge jogador de golfe em campo em suposto hit & run, vídeo insano

Um homem em um Ford Bronco aterrorizou jogadores de golfe em um campo de Delaware na quinta-feira – colidindo com pelo menos um carrinho enquanto passava por buracos em alta velocidade… e a cena selvagem foi toda capturada em vídeo.

Segundo as autoridades, o incidente ocorreu no Deerfield Golf Club, em Newark, por volta das 14h20.

A polícia diz que depois de bater em um carrinho de golfe e ejetar o ocupante do passeio, o motorista do Bronco acelerou e fugiu do local.