Fortuna de Gordon Ramsay: Quão rico é o famoso chef e personalidade da TV?

Gordon Ramsay é um renomado chef britânico, dono de restaurante, escritor, personalidade da televisão e crítico gastronômico com um impressionante patrimônio líquido de US$ 220 milhões. Sua jornada culinária começou na década de 1980, quando ele treinou com alguns dos chefs mais notáveis ​​de Londres e Paris. Em 1998, Ramsay abriu seu primeiro restaurante, o Restaurante Gordon Ramsayque rapidamente ganhou três prestigiosas estrelas Michelin, consolidando sua reputação como mestre da culinária.

O império de Ramsay cresceu desde então e passou a incluir vários restaurantes em todo o mundo, variando de restaurantes finos a restaurantes mais casuais. No entanto, ele é talvez mais conhecido por sua carreira na televisão, que decolou no Reino Unido com programas como “Pesadelos na cozinha de Ramsay” e “Cozinha do Inferno.”

Esses programas, junto com suas adaptações americanas, o catapultaram para a fama internacional. O explosivo Ramsay temperamento e linguagem colorida tornaram-se sua marca registradamas sua paixão genuína por comida e mentoria de aspirantes a chefs também brilhou. Outros programas populares que ele apresentou incluem “Mestre cozinheiro” “Hotel Inferno,” e “24 horas para o inferno e de volta.”

Além do sucesso na televisão, Ramsay também escreveu vários livros de receitas, criou uma fundação de caridade e até competiu em triatlos ironman. Apesar de enfrentar algumas controvérsias e contratempos, incluindo fechamentos de restaurantes e processos judiciais, Ramsay continua sendo uma figura dominante no mundo culinário, conhecido por seus altos padrões e abordagem prática à culinária.

Quanto é o salário de Ramsay?

O sucesso financeiro de Ramsay é igualmente impressionante. Seu salário por episódio é um valor impressionante de $ 225.000e ele normalmente ganha cerca de US$ 45 milhões por ano de seu império de mídia e restaurantes. De fato, entre junho de 2017 e junho de 2018, ele ganhou mais de US$ 60 milhões e, no ano seguinte, seus ganhos atingiram US$ 65 milhões. Em meados de julho de 2019, Ramsay vendeu uma participação de 50% em sua holding norte-americana para a Lion Capital, que planeja investir US$ 100 milhões para lançar 100 restaurantes Gordon Ramsay nos Estados Unidos entre 2020 e 2025.

A jornada de Gordon Ramsay desde um começo humilde em Johnstone, Renfrewshire, Escócia, até se tornar um ícone culinário com um patrimônio líquido de $ 220 million é realmente notável. Sua dedicação inabalável, talento excepcional e busca incansável pela excelência fizeram dele uma força a ser reconhecida no mundo da comida e do entretenimento.