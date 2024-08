Fortuna de Isaac Cruz: Quais são os ganhos atuais da carreira de “Pitbull” Cruz?

Isaac “Pitbull” Cruz, o jovem de 25 anos Campeão mundial super leve da WBAvem fazendo ondas no mundo do boxe com sua impressionante ascensão ao topo. Nascido na Cidade do México, Cruz começou sua jornada no boxe ainda jovem, aprimorando suas habilidades no circuito amador antes de se tornar profissional em 2015.

Após uma carreira amadora de sucesso, que incluiu um Campeonato da Cidade do México e um Campeonato Regional, Cruz fez sua estreia profissional com cinco vitórias consecutivas. No entanto, sua primeira derrota veio em 2016, mas ele se recuperou rapidamente, entrando em uma sequência invicta de 18 lutas que lhe rendeu uma chance pelo título contra o formidável Gervonta Davis em dezembro de 2021. Embora tenha perdido essa luta, a determinação e habilidade de Cruz estavam em plena exibição.

Em abril de 2022, Cruz conquistou seu primeiro título profissional, o vago Peso Leve Intercontinental da WBO título, ao derrotar Yuriorkis Gamboa por nocaute técnico. Poucos meses depois, ele adicionou o título WBC Silver Lightweight à sua coleção, nocauteando Eduardo Ramírez na segunda rodada.

A luta mais recente de Cruz foi em julho de 2023, onde defendeu seu Peso leve prateado do WBC título e ganhou o título vago WBO Latino Leve em uma vitória por decisão dividida sobre Giovanni Cabrera. Como o próprio Cruz declarou, “Esta vitória é uma prova do meu trabalho duro e dedicação. Ainda não terminei, e vou continuar me esforçando para me tornar o melhor do mundo.”

A ascensão de uma sensação do boxe

Com um histórico profissional de 26-2-1 e um impressionante histórico amador de 73-12, Cruz provou ser uma força a ser reconhecida na divisão dos leves. Seu estilo agressivo e implacável, combinado com sua destreza técnica, lhe rendeu o apelido de “Pitbull”, que encapsula perfeitamente seu espírito de luta.

Enquanto Cruz olha para seu próximo desafio, uma luta contra Jose Valenzuela em 3 de agosto, fãs e especialistas estão ansiosos para ver o que o jovem campeão tem a oferecer. Com seus olhos postos em se tornar o campeão indiscutível, Isaac “Pitbull” Cruz é um nome que, sem dúvida, continuará a ser manchete no mundo do boxe.