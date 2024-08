Fortuna de Tom Hanks em 2024: Quanto ele ganha por filme?

Tom Hanks, um dos atores mais emblemáticos de Hollywood, ostenta um impressionante patrimônio líquido de $ 400 milhõesum testamento para sua incrível carreira que abrange mais de quatro décadas. Conhecido por seu sucesso consistente de bilheteria, Os filmes de Hanks arrecadaram quase US$ 10 bilhões em todo o mundo. Ao longo de sua carreira, Hanks ganhou uma reputação não apenas por suas notáveis ​​habilidades de atuação, mas também por sua natureza generosa e trabalhadora. Seus elogios incluem sete Prêmios Emmyquatro Prêmio Globo de Ouroe o prestigiado Medalha Presidencial da Liberdade.

A jornada de Hanks para o estrelato começou no final da década de 1970 com pequenos papéis na televisão, mas ele rapidamente ganhou reconhecimento na década de 1980 com suas performances cômicas em filmes como Splash (1984) e Grande (1988)o último lhe rendendo sua primeira indicação ao Oscar.

A década de 1990 marcou uma virada em sua carreira, quando ele assumiu papéis mais dramáticos, ganhando Oscars consecutivos de Melhor Ator por suas atuações em Filadélfia (1993) e Forrest Gump: O Caçador de Recompensas (1994). Seu papel em Forrest Gump não apenas consolidou seu lugar como um dos principais atores, mas também se tornou um dos maiores salários da história de Hollywood, com Hanks ganhando cerca de US$ 70 milhões devido a um acordo exclusivo.

Nas décadas seguintes, Hanks continuou a dominar a indústria cinematográfica com papéis de destaque em filmes como O Resgate do Soldado Ryan (1998), O Náufrago (2000) e Capitão Phillips (2013). Sua versatilidade como ator foi ainda mais destacada por seu papel de voz como Woody no amado Franquia Toy Storyque durou quase 25 anos. Hanks supostamente tem um salário base de US$ 25 milhões por filme

Quanto Tom Hanks recebeu por Toy Story?

A jornada de Tom Hanks com a franquia Toy Story começou modestamente, com seu salário para o primeiro filme em 1995 supostamente apenas $ 50.000. No entanto, como a série se tornou um grande sucesso, seu salário para as sequências aumentou significativamente. Na época História de brinquedo 3 lançado em 2010, Hanks estava ganhando US$ 15 milhões por seu papel como Woody. Esse aumento salarial significativo reflete o sucesso da franquia e a contribuição inestimável de Hanks para sua popularidade duradoura.

Hanks não se destacou apenas como ator, mas também como produtor e diretor. Ele foi cofundador da produtora Playtone, por meio da qual produziu séries aclamadas pela crítica como Band of Brothers (2001) e The Pacific (2010).

Sua carreira tem sido uma mistura notável de sucesso comercial e integridade artística, tornando-o uma das figuras mais respeitadas de Hollywood. Seja por meio de seus papéis inesquecíveis ou seu trabalho nos bastidores, Tom Hanks continua a deixar uma marca indelével na indústria do entretenimento.