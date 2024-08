França derrota Canadá e chega às semifinais do basquete olímpico masculino

PARIS — A França teve alguns dias ruins após a derrota para a Alemanha na final da fase de grupos.

Transformou aqueles dias feios em possivelmente suas performances mais bonitas do torneio olímpico até então.

Guerschon Yabusele marcou 22 pontos após ser inserido na escalação inicial, Victor Wembanyama teve 12 rebotes e a França venceu o Canadá por 82-73 na terça-feira para avançar para sua segunda semifinal consecutiva de basquete olímpico masculino. Wembanyama terminou com 7 pontos, 5 assistências, 3 roubos de bola e 1 bloqueio.

Isaia Cordinier acrescentou 20 pontos para a França, que busca aumentar sua coleção de medalhas após ganhar a prata nos Jogos de Tóquio em 2021. Ela enfrentará a Alemanha, vencedora da Grécia, na quinta-feira.

“Tivemos muito tempo para pensar, para consertar as coisas, e todo o time estava tão dedicado a consertar tudo”, disse Wembanyama. “Agora temos uma boa base para construir para a fase final do torneio.”

Escolhas dos editores 2 Relacionados

O técnico francês Vincent Collet tirou Rudy Gobert, quatro vezes Jogador Defensivo do Ano da NBA, e Evan Fournier da escalação inicial. Gobert jogou apenas três minutos após sofrer uma lesão não especificada no treino. Fournier não entrou em quadra até o final do primeiro quarto. Sua saída do banco ocorreu depois que Collet se queixou de alguns comentários críticos de Fournier após a derrota para a Alemanha.

Fournier terminou com 15 pontos, dizendo depois que não havia nenhum problema atual com seu treinador.

“Quando você tem caras que têm o mesmo objetivo, que estão sendo competitivos e tentando vencer, é pressão”, disse Fournier. “Faz parte do jogo. … Você simplesmente tem que lidar com coisas assim. E foi isso que fizemos lá.”

Wembanyama, Yabusele, Cordinier, Nicolas Batum e Frank Ntilikina começaram na terça-feira. O grupo deu ao time um impulso de energia, com a França assumindo uma liderança de 23-10 no final do primeiro quarto.

O Canadá reduziu a vantagem de 19 pontos da França no segundo tempo para cinco pontos, faltando menos de três minutos para o fim do jogo, mas a recuperação estagnou ali.

Shai Gilgeous-Alexander liderou o Canadá com 27 pontos, e RJ Barrett acrescentou 16. O Canadá não chega à final olímpica desde 1984.

“O começo obviamente nos colocou em um buraco”, disse Gilgeous-Alexander. “Acho que vencemos o resto do jogo depois do começo. Mas quando você começa assim, é difícil jogar contra qualquer time.”

Com o Canadá limitando os toques de Wembanyama, Yabusele e Cordinier carregaram a carga ofensiva da França.

A França abriu 11 pontos de vantagem no quarto período, quando Wembanyama, Gobert e Batum combinaram apenas três pontos.

O Canadá reduziu o déficit para 71-66 com um roubo de bola e uma enterrada de Lu Dort.

O placar estava em 73 a 66, faltando pouco mais de um minuto para o fim do jogo, quando Fournier acertou um arremesso desesperado de dentro da linha do meio da quadra, com o relógio se esgotando.

A Associated Press contribuiu para esta história.