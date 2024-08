França Sub-23 3-1 Egito Sub-23 (5 de agosto de 2024) Análise do jogo

Jean-Philippe Mateta marcou de cabeça o gol decisivo na prorrogação, quando a França derrotou o Egito por 3 a 1 nas semifinais do torneio olímpico de futebol masculino na segunda-feira.

O final dramático prepara uma final de nível internacional entre os anfitriões França e Espanha, que derrotou o Marrocos por 2 a 1 no início do dia, no Parc des Princes, em Paris, na sexta-feira.

O Egito saiu na frente com o gol de Mahmoud Saber aos 62 minutos no Stade de Lyon, e a França chegou ao gol três vezes antes de finalmente encontrar o gol de empate quando Mateta empatou aos 83 minutos, após Michael Olise tocá-lo na área.

Logo após o início da prorrogação, o egípcio Omar Fayed recebeu seu segundo cartão amarelo e foi forçado a sair. A França aproveitou e Mateta marcou seu segundo gol da partida com uma cabeçada poderosa no segundo poste.

Olise marcou o terceiro gol no segundo período da prorrogação para selar a vitória dos anfitriões, que venceram todos os jogos que disputaram sob o comando do técnico Thierry Henry nas Olimpíadas deste ano. A França busca a segunda medalha de ouro do país potência do futebol, depois de vencer tudo em Los Angeles em 1984.

O Egito está indo para a partida pela medalha de bronze contra o rival da confederação Marrocos, em Nantes, na quinta-feira.

Informações da Associated Press foram usadas nesta história.