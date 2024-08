Frances Tiafoe e Alexander Zverev chegam à terceira rodada do US Open

Frances Tiafoe avançou para a terceira rodada do US Open na quarta-feira, quando Alexander Shevchenko abandonou no terceiro set, com a americana, 20ª cabeça de chave, liderando por 6-4, 6-1, 1-0.

Tiafoe, que chegou às semifinais do US Open em 2022, estava no controle total quando Shevchenko, que não teve mais o treinador após o segundo set, de repente encerrou o dia.

“Estou feliz por ter conseguido. Odeio vencer dessa forma, mas, no geral, acho que joguei muito bem hoje”, disse Tiafoe após uma vitória sem estresse, durante a qual trocou de camisa cinco vezes.

Tiafoe quebrou o serviço de Shevchenko para vencer o primeiro set e conseguiu uma vantagem de 5-1 com dois breaks no segundo set antes de sacar para encerrar a partida desequilibrada.

Tiafoe agora venceu 11 de suas últimas 15 partidas desde que trouxe David Witt como seu treinador em Atlanta, destacado por uma corrida para sua primeira final do Masters 1000 em Cincinnati. Antes disso, Tiafoe tinha um recorde de 15-15 no nível do tour nesta temporada em Wimbledon.

Witt é o treinador de Venus Williams há 11 anos e também trabalhou com Jessica Pegula e Maria Sakkari.

O próximo adversário de Tiafoe pode ser seu compatriota Ben Shelton, caso ele derrote o espanhol Roberto Bautista Agut quando os dois encerrarem a sessão do dia no Grandstand.

Em outros resultados de simples masculino de quarta-feira, Alexander Zverev derrotou Alexandre Muller por 6-4, 7-6 (5), 6-1 na quadra escaldante do Estádio Louis Armstrong.

Zverev está agora a uma vitória de atingir 100 vitórias em grandes partidas na carreira e está cada vez mais perto de se juntar a Boris Becker (163) e Tommy Haas (105) como os únicos homens alemães a vencer mais de 100 grandes partidas.

O quarto cabeça de chave com ótimo saque fez 15 aces e usou uma fina pontaria na rede para preservar suas esperanças de conquistar seu primeiro título importante na carreira após terminar em segundo lugar em Roland Garros.

Zverev provou ser demais para o número 77 do mundo, Muller, que cometeu 41 erros não forçados e lutou contra uma aparente lesão na perna em temperaturas brutais e alta umidade em Flushing Meadows.

O alemão voltou com tudo após uma performance instável no primeiro round, quebrando o serviço de Muller no primeiro game antes de finalmente vencer o primeiro set.

Segurando sua perna direita superior, Muller deixou a quadra para um longo tempo médico entre os sets, mas retornou com uma vingança. Ele estava a dois pontos de levar o segundo set, mas Zverev lutou para levar os últimos cinco pontos de um tiebreak, detonando um forehand que abraça a linha para o vencedor.

Zverev avançou pelo terceiro set, fechando a partida com um ace final para marcar um encontro na terceira rodada com Tomas Martin Etcheverry, que derrotou seu compatriota Francisco Cerundolo por 6-3, 4-6, 6-4, 1-6, 6-3.

Zverev disse que ficou satisfeito por ter passado em três sets, dadas as condições “muito quentes e muito úmidas”.

“Eu estava em algum momento muito, muito molhado. A quadra inteira estava inundada por mim”, disse Zverev. “Mas eu me senti bem fisicamente.”

Outro confronto da terceira rodada masculina terá o cabeça de chave nº 9 Grigor Dimitrov, que chegou às semifinais do US Open em 2019, contra Tallon Griekspoor. Dimitrov passou por Rinky Hijikata, enquanto Griekspoor avançou quando o cabeça de chave nº 21 Sebastian Baez parou de jogar no segundo set da partida.

Taylor Fritz, o americano mais bem classificado no torneio masculino, na posição 12, encabeça a disputa no Estádio Louis Armstrong contra o italiano Matteo Berrettini, com o atual campeão Novak Djokovic na programação na quarta-feira à noite no Estádio Arthur Ashe.

Com temperaturas chegando aos 90, a política de clima extremo estava em vigor na quarta-feira no Billie Jean King National Tennis Center, o que significa que os jogadores tinham direito a um intervalo de 10 minutos entre o terceiro e o quarto sets se qualquer um dos jogadores solicitasse um intervalo. Se ambos os jogadores recusarem um intervalo de 10 minutos, o jogo será contínuo.

Os adversários da segunda rodada, Andrey Rublev, da Rússia, e Arthur Rinderknech, da França, se enrolaram em toalhas de gelo durante as trocas, e Rinderknech caiu na quadra devido à exaustão após uma recuperação de 37 tacadas.

Rublev, que entrou na quarta-feira com 1-19 depois de perder os dois primeiros sets em partidas melhor de 5, completou a segunda recuperação de 0-2 de sua carreira com uma vitória por 4-6, 5-7, 6-1, 6-2, 6-2.

ESPN Stats & Information, The Associated Press e Reuters contribuíram para esta reportagem.