Frances Tiafoe supera Ben Shelton em confronto entre os 20 melhores do US Open

NOVA YORK — Frances Tiafoe resolveu o grande saque de Ben Shelton e jogou brilhantemente na rede para vencer a revanche americana no US Open por 4-6, 7-5, 6-7 (5), 6-4, 6-3 na sexta-feira e voltar à quarta rodada em Flushing Meadows pelo quinto ano consecutivo.

Um ano atrás, em Nova York, Tiafoe foi eliminado por Shelton em quatro sets nas quartas de final. No ano anterior, Tiafoe, que ama os holofotes do torneio e sua eletricidade, derrotou Rafael Nadal a caminho das semifinais do US Open, a melhor exibição de Grand Slam de sua carreira.

Tiafoe nem sempre se destacou em cinco sets: ele estava apenas 6-13 em partidas que duraram até sexta-feira. Shelton estava 6-2. Mas nada disso importou nesta ocasião. Depois de passar por Shelton em uma partida que durou 4 horas e 3 minutos, Tiafoe abriu os braços e olhou ao redor para os milhares de pessoas torcendo no Arthur Ashe Stadium. Os dois amigos então se encontraram na rede para um abraço e uma longa conversa.

“Eu tenho que dizer, Ben é um jogador incrível, cara”, Tiafoe disse aos espectadores durante uma entrevista pós-jogo. “Ele é um jogador incrível. Ele realmente é. Ele tenta todos os tipos de tacadas. Ele não tem a mínima preocupação no mundo. É realmente irritante. … Ele é realmente talentoso. Ele consegue fazer grandes tacadas. Eu também consigo. É destaque após destaque. Espero que vocês tenham gostado do show.”

Disse Shelton: “Achei que ele jogou muito bem hoje… você tem que ficar feliz por um cara e parabenizar — especialmente um cara como ele quando ele está jogando do jeito que está jogando. Acho que é importante mostrar que você pode ficar feliz por um cara quando ele te vence.

“Obviamente, há algumas coisas que eu quero fazer melhor. Sou um competidor. Eu sempre quero vencer. Mas, você sabe, eu tirei algumas coisas dele no ano passado, e eu acho que ele sempre lidou bem com isso. … Eu disse a ele para continuar sacando assim, continuar retornando assim, e ver onde isso vai dar.”

O próximo para Tiafoe pode ser o 24 vezes campeão do Grand Slam Novak Djokovic. Djokovic, o atual campeão em Flushing Meadows, estava programado para jogar contra o número 28 Alexei Popyrin na terceira rodada na sexta-feira à noite.

Muitas pessoas imaginaram que Shelton x Tiafoe seria à noite, mas foi à tarde e começou diante de um público esparso porque as arquibancadas ficaram vazias na conclusão do encontro anterior, a vitória da campeã de 2023 Coco Gauff sobre Elina Svitolina.

“Não pareceu uma partida de terceira rodada. Parecia uma daquelas que você joga no final das duas semanas”, disse Shelton, antes de acrescentar com um sorriso: “Deveria ter sido uma partida noturna, mas é o que é. Mas sim, uma ótima atmosfera.”

Bons amigos Frances Tiafoe e Ben Shelton se abraçam na rede após sua épica partida de cinco sets no Estádio Arthur Ashe na sexta-feira. Mike Frey/USA TODAY Esportes

Shelton, um jovem de 21 anos da Geórgia, foi o 13º cabeça de chave. Tiafoe, um jovem de 26 anos de Maryland, é o 20º. Ambos fazem parte de um grupo de cinco americanos no top 20 do ranking da ATP, fazendo alguns pensarem que a longa espera do país por um campeão masculino em um major pode acabar em breve. O troféu do US Open de 2003 de Andy Roddick foi o título de Grand Slam mais recente para um homem dos Estados Unidos.

O homem dos EUA com melhor classificação no momento, o número 12 Taylor Fritz, seguiu em frente com uma vitória de 6-3, 6-4 e 6-2 contra Francisco Comesana, da Argentina, e agora enfrentará o três vezes finalista do Grand Slam, Casper Ruud, da Noruega, ou Juncheng Shang, da China.

Fritz se tornou o primeiro americano a chegar às oitavas de final em todos os quatro torneios principais em um ano desde Andre Agassi em 2003.

“É uma coisa muito legal para mim fazer, porque no ano passado eu estava realmente lutando com os resultados do Grand Slam”, disse Fritz. “Obviamente, chegar às quartas de final aqui foi ótimo, mas… meu [other] As performances nos Grand Slams foram ruins, então é bom fazer muito melhor em algo que eu dava muita importância, que era atuar… nos maiores torneios.”

Tiafoe venceu Shelton: 4-6, 7-5, 6-7 (5), 6-4, 6-3 • Primeiro confronto entre os 20 melhores jogadores do lado masculino durante o US Open de 2024

• Tiafoe: avança para as oitavas de final do US Open pelo 5º ano consecutivo; 1º americano a chegar às oitavas de final ou melhor em 5 anos consecutivos no US Open desde Andre Agassi (2001-05)

• Tiafoe: foi quebrado uma vez nos últimos 22 jogos de serviço nos últimos 4 sets da partida (quebrado duas vezes em 5 jogos de serviço no set de abertura)

• Tiafoe: venceu 24 dos 33 ralis com duração de 9+ tacadas na partida; teve 10 vencedores e 2 erros não forçados no set final

• Shelton: 23 ases, 4 duplas faltas; não foi quebrado em 28 games de serviço em suas primeiras 2 partidas do torneio, mas foi quebrado 5 vezes na sexta-feira — Estatísticas e informações da ESPN

Outro confronto da quarta rodada masculina definido na sexta-feira foi o número 6 Andrey Rublev contra o número 9 Grigor Dimitrov.

Shelton, um canhoto, não perdeu o saque nem uma vez em duas vitórias esta semana antes de sexta-feira e conseguiu produzir 23 aces, atingindo 143 mph, o mais rápido do torneio. Mas Tiafoe acumulou incríveis 21 break points — o maior número de qualquer oponente contra Shelton — e converteu cinco. O último fez 3-1 no quinto set.

A outra chave? Tiafoe continuou avançando e continuou a fazer voleios. Ele ganhou 35 de 48 pontos quando chegou à rede. E, como de costume, Tiafoe jogou para os fãs, estourando sua comemoração “Salt Bae” após um ponto.

Tiafoe teve um histórico de 15-15 no circuito nesta temporada em Wimbledon, mas venceu 12 das últimas 16 partidas desde que contratou David Witt, treinador de Venus Williams por 11 anos, em julho em Atlanta.

E depois de começar a temporada com 0-4 contra os 20 melhores jogadores da ATP em Wimbledon, ele agora venceu cinco das últimas seis partidas contra os 20 melhores, com a única derrota ocorrendo contra o número 1 Jannik Sinner na final de Cincinnati.

ESPN Stats & Information e The Associated Press contribuíram para esta reportagem.