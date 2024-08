Francis Ngannou: estreia na PFL contra Renan Ferreira vai lembrar a todos ‘quem eu sou’

Francis Ngannou está confiante de que sua próxima luta enviará uma mensagem aos fãs de MMA.

Quando Ngannou entra no PFL SmartCage em 19 de outubro para lutar contra o campeão do torneio peso-pesado de 2023, Renan Ferreira, é a primeira luta de MMA de Ngannou desde janeiro de 2022. Desde então, Ngannou deixou o título peso-pesado do UFC vago, deixou a promoção para assinar com a PFL e competiu em duas lutas de boxe de alto nível contra Tyson Fury e Anthony Joshua.

Caso Ngannou vença em outubro, onde ele espera ficar no ranking dos pesos pesados?

“Os rankings são feitos por pessoas e então aqui o esporte está se movendo”, disse Ngannou à Sky Sports Boxing. “Não sou eu quem vai julgar, mas sim, acho que essa luta pode servir como um lembrete de quem eu sou.”

Ngannou deixou o UFC em uma sequência de seis vitórias, coroada por uma defesa de título bem-sucedida sobre Ciryl Gane. Ele assinou oficialmente com a PFL em maio de 2023, com a expectativa de que não apenas competiria pela liga, mas também serviria como membro do conselho para sua expansão PFL África.

A tragédia pessoal também manteve Ngannou afastado, enquanto ele e sua família continuam a lamentar a morte de seu filho pequeno em abril passado. Ele entra em sua luta de retorno ao MMA com o coração pesado, mas também com a consciência de que está de volta a um território familiar.

“Voltei a treinar artes marciais mistas, tipo, um mês e meio atrás”, disse Ngannou quando perguntado sobre quanto treinou MMA desde sua mais recente luta em uma jaula. “É uma sensação boa. Artes marciais mistas são o esporte mais familiar para mim, estou meio acostumado. As memórias musculares estão sempre lá. Você chega lá e então sente que nunca perdeu, que nunca saiu, que nunca perdeu um dia de treinamento.

“É o lar. Eu pratico artes marciais mistas há mais de 10 anos, então sim, é o lar. É o lar. É onde me sinto mais confortável, com o que estou acostumado, o que mais entendo.”

Houve muita discussão sobre quem seria o primeiro oponente de Ngannou na PFL. Só quando Ferreira correu pelo campo de 2023 — incluindo o ex-campeão de duas divisões do Bellator, Ryan Bader — é que a vaga foi preenchida.

Com impressionantes 6 pés e 8 polegadas, Ferreira é uma figura imponente, e ele reforçou o hype com uma série recente de nocautes no primeiro round. Ngannou está levando “Problema” tão a sério quanto qualquer um de seus desafios anteriores.

“Cada lutador é único em seu tipo e todo mundo tem algo”, disse Ngannou. “Basicamente, lutadores com os quais você ainda não lutou, esses são sempre os mais difíceis. Quando você pensa em lutar, aqueles com os quais você já lutou, parece uma luta OK, parece que ele era óbvio, mas antes da luta é bem diferente.

“Por enquanto, na minha opinião, o mais difícil é Renan Ferreira porque em termos de estilo, acho que ele pode ser mais como o estilo Ciryl Gane. Movendo-se rápido e tudo mais. Ou até melhor porque ele tem um alcance muito, muito longo e sabe como usá-lo, mãos muito rápidas. Então ele é diferente, ele é único como oponente, assim como cada oponente é único. Depois dele, será outra pessoa, e essa pessoa naquele momento será o oponente mais difícil para você enfrentar mentalmente até lutar com ela.”

Um fator importante para Ngannou fazer a mudança do UFC para a PFL foi a liga permitir que ele negociasse lutas de boxe. Essa flexibilidade de contrato imediatamente rendeu frutos para Ngannou, pois ele conseguiu agendar seu par de lutas de boxe lucrativas com Fury e Joshua. Embora nenhuma das lutas tenha sido do jeito de Ngannou — a luta com Fury terminou com uma derrota dividida de cortar o coração — Ngannou fez para si um nome lucrativo no ringue.

Depois de terminar com Ferreira, Ngannou espera abrir as portas do boxe novamente.

“Definitivamente tenho um retorno no boxe”, disse Ngannou. “Isso não é tudo. Nada sobre o que podemos falar agora, porque minha próxima luta é MMA e geralmente você não faz planos antes de uma luta de MMA porque tudo pode acontecer em uma luta de MMA. Você pode [an] lesão ou o que quer que seja que possa acontecer em uma luta de MMA. Então, até lá, não farei um plano ou discussão sobre boxe.”