Francis Ngannou motivado a retornar às competições de MMA em memória do filho: ‘Por Kobe’

Francis Ngannou entra em sua luta de retorno ao MMA em outubro com o coração pesado.

Em abril passado, Ngannou revelou que seu filho de 15 meses, Kobe, morreu após uma emergência médica. A notícia devastadora atingiu a família Ngannou apenas um mês após sua luta mais recente, uma derrota por nocaute no segundo round para Anthony Joshua em uma luta de boxe em Riad, Arábia Saudita.

Ngannou agora está pronto para competir em sua primeira luta de MMA em quase três anos, quando enfrentará Renan Ferreira em um evento pay-per-view da PFL em 19 de outubro. Em uma entrevista à Sky Sports Boxing, Ngannou discutiu como o retorno aos treinos o está ajudando a superar a tragédia e como seu filho continua a motivá-lo.

“Preciso de algumas atividades”, disse Ngannou. “Preciso permanecer ativo, estar em uma zona à qual pertenço. Talvez isso também ajude ou mude, também preciso continuar lutando pelo meu garoto. Por Kobe.”

“Os últimos três meses não foram os mais fáceis”, continuou Ngannou. “Acho que foi de longe a fase mais difícil da vida desde que perdi meu filho. Por algum tempo, senti que nem precisava fazer isso ou questionar se deveria fazer ou lutar novamente ou algo assim, mas sei que meu filho tinha algo bom em sua memória e eu queria fazer algo bom em sua memória. Usar isso não para ser o motivo para eu desistir, mas talvez para ser uma motivação e também para lutar por ele.”

A mais recente cagefight de Ngannou aconteceu no UFC 270, onde ele derrotou Ciryl Gane por decisão unânime para manter o título dos pesos pesados ​​do UFC. O que se seguiu foi uma prolongada disputa contratual com a promoção, que viu Ngannou eventualmente garantir sua liberação após um ano de inatividade, deixando-o livre para assinar com a PFL e, mais tarde, conseguir lutas de boxe de alto nível com Tyson Fury e Joshua.

Com Ngannou fazendo grandes ondas no mundo do boxe, havia algumas dúvidas se ele competiria no MMA novamente. E quando a notícia da morte de seu filho foi divulgada, surgiu a questão se Ngannou ainda queria lutar.

“Não é que eu tenha chegado perto de me aposentar, é só que… você tem pensamentos diferentes”, disse Ngannou. “Você vê como a vida é frágil. Você sente que está machucado, se sente impotente, se sente inútil. Você questiona sua existência, sobre a importância de tudo isso, ou a vida em geral, mas não é que eu tenha considerado me aposentar ou algo assim. É só que você tem que lidar com algo que não estava na paisagem antes.”

Uma parte importante da mitologia de Ngannou é sua ascensão de uma criação pobre em Camarões a uma estrela dos esportes de combate, uma jornada que culminou com Ngannou se tornando campeão peso-pesado do UFC em 2021.

Mas nada que Ngannou tenha passado poderia prepará-lo para a perda de Kobe.

“Eu acho que é fácil superar obstáculos, superar os desafios da vida quando são apenas situações”, disse Ngannou. “Mas isso é algo diferente. É algo que machuca sua alma. É diferente. Eu não compararia isso a nada que eu conheci ou que experimentei. Não sei exatamente como explicar, mas é diferente.

“De repente, você sente que não foi capaz de fazer nada na vida, que não foi capaz de superar nada, você se sente mais vulnerável do que nunca.”

Preparado ou não, Ngannou tem muito a provar quando lutar contra Ferreira em 19 de outubro. Ferreira vem de uma campanha impressionante em 2023, na qual venceu um torneio de pesos pesados ​​da PFL e se tornou o favorito na disputa por Ngannou.

O rebatedor brasileiro está pronto para estragar a luta de retorno de Ngannou?

“Eu só tenho que descobrir isso lutando”, disse Ngannou. “Só há uma maneira de descobrir, mas também acho que agora tenho uma motivação diferente no meu filho. Eu costumava lutar por muitas razões, mas não acho que eu tinha a maior razão, o maior propósito para lutar até agora.”