Francis Ngannou responde a Dana White: Segundo o UFC, ‘foi Jon Jones que não quis lutar comigo’

Francis Ngannou sabe como o jogo funciona, especialmente quando se trata de Dana White.

Agora que ele está se preparando para sua estreia na PFL, que acontece mais de um ano depois de ter recusado uma oferta lucrativa para permanecer no UFC e testar a agência livre, o ex-campeão dos pesos pesados ​​entende que seu antigo chefe pode criar qualquer história que quiser sobre evitar uma possível luta contra Jon Jones.

Após a edição mais recente do The Contender Series, White colocou a culpa em Ngannou ao responder a uma pergunta sobre esse possível confronto quando afirmou que “você não pode fazer as pessoas lutarem e não poderíamos fazer Francis lutar [Jon Jones].”

Na quinta-feira, durante uma coletiva de imprensa pré-luta para promover sua luta contra Renan Ferreira em outubro, Ngannou sorriu quando perguntado sobre White dizendo que foi ele quem impediu que uma luta contra Jones acontecesse.

“Acho que essa é a nova narrativa, já que ele precisa dizer algo de qualquer forma”, disse Ngannou. “No que me diz respeito, foi Jon Jones que não quis lutar comigo — de acordo com eles. Muitas vezes nos sentamos na reunião, [they said] ‘oh, isso não pode acontecer, Jon Jones não quer mais lutar. Ele está morando em Albuquerque, ele está vivendo sua vida pequena, ele tem muito dinheiro em sua conta bancária.’

“Eu acho que o cara que controla a narrativa pode dizer o que quiser. Mas isso é só a narrativa.”

Embora ele tenha buscado abertamente a luta contra Jones por vários anos, Ngannou admite que a única maneira de recusar essa possível luta seria se isso se tornasse uma condição de suas negociações com o UFC.

Antes de deixar a empresa, Ngannou deixou claro que estava buscando algumas concessões em seu contrato para lhe dar mais liberdade para buscar interesses externos, como as lutas de boxe que ele acabou conseguindo com Tyson Fury e Anthony Joshua.

Ngannou também buscou outras condições além do dinheiro, o que acabou levando-o a deixar o título dos pesos pesados ​​para trás quando saiu do UFC.

Olhando para trás agora, o nativo de Camarões de 37 anos não se arrepende, mas pode prometer que nunca descartou Jones como oponente simplesmente porque estava tentando desesperadamente evitar aquela luta.

“Fui eu quem pediu a luta contra Jon Jones, mas não queria [to get trapped] em algum acordo e chegar a algo que eu não queria. Eu queria que as coisas fossem retas e quadradas. Então sim, eu queria lutar contra Jon Jones, mas em boas condições. Não apenas lutar para ser pago.”