Francis Ngannou x Renan Ferreira, Cris Cyborg x Larissa Pacheco são as principais lutas do PPV da PFL em outubro

Francis Ngannou faz sua tão esperada estreia na PFL ao lado do campeão peso-pena do Bellator, Cris Cyborg, no próximo pay-per-view de superlutas da PFL, agendado para 19 de outubro, com local ainda a ser definido.

Ngannou enfrentará o campeão da temporada de 2023 dos pesos pesados ​​da PFL, Renan Ferreira, que oficialmente garantiu o confronto após nocautear Ryan Bader em fevereiro.

A luta serve como o retorno de Ngannou ao MMA depois de sua última competição no UFC em janeiro de 2022, quando obteve uma vitória por decisão unânime sobre Ciryl Gane. Após essa luta, Ngannou eventualmente entrou na agência livre, onde assinou com a PFL, mas acabou tendo que fazer duas lutas de boxe contra Tyson Fury e Anthony Joshua antes de agendar sua estreia com a promoção em outubro.

No geral, Ngannou venceu suas últimas seis lutas consecutivas, incluindo nocautes sobre os ex-campeões pesos pesados ​​do UFC Stipe Miocic e Cain Velasquez.

Quanto a Ferreira, o brasileiro de 34 anos busca de longe a maior vitória de sua carreira depois de ter conseguido quatro vitórias consecutivas no PFL. Em suas 13 vitórias na carreira, Ferreira conseguiu 11 nocautes junto com uma finalização enquanto se prepara para enfrentar o ex-campeão do UFC, que era o peso pesado número 1 do esporte antes de seu longo hiato do MMA.

Quanto a Cyborg, ela finalmente retorna à ação contra a campeã peso-pena do PFL de 2023, Larissa Pacheco, que está em uma sequência invicta de 10 lutas, incluindo uma vitória sobre a atual candidata do UFC Kayla Harrison.

Assim como Ngannou, Cyborg migrou para o boxe, onde conquistou duas vitórias em 2024 antes de marcar sua primeira luta de MMA desde outubro de 2023, quando derrotou a ex-desafiante ao título do UFC Cat Zingano por nocaute no primeiro round.

Considerada uma das maiores lutadoras da história, Cyborg espera adicionar mais uma grande vitória ao seu currículo quando enfrentar Pacheco em outubro.

Ngannou vs. Ferreira e Cyborg vs. Pacheco são as atrações principais do evento de superluta pay-per-view da PFL em 19 de outubro, com o preço do card ainda a ser determinado. Mais lutas devem ser adicionadas nas próximas semanas.