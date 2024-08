Freddie Freeman, do Dodgers, diz que filho de 3 anos tem Guillain-Barré

O primeira base do Los Angeles Dodgers, Freddie Freeman, que foi colocado na lista de emergência da família no último fim de semana, revelou na quinta-feira que seu filho de 3 anos, Maximus, sofre da síndrome de Guillain-Barré, um distúrbio neurológico raro.

Freeman, que perdeu os últimos quatro jogos dos Dodgers, atualizou a condição de seu filho em uma declaração conjunta com sua esposa, Chelsea, no Instagram.

“Estes foram os dias mais difíceis e assustadores de nossas vidas”, disseram os Freemans no post. “Maximus é um garoto tão especial e ele tem lutado MUITO. Esta será uma jornada para se recuperar, mas temos fé que ele ficará completamente curado.”

Os Freemans continuaram dizendo que Maximus apresentou melhora significativa nas últimas 48 horas e foi “retirado do tubo de respiração e retirado do ventilador” na quarta-feira.

De acordo com a Mayo Clinic, a síndrome de Guillain-Barré é uma condição na qual o sistema imunológico do corpo ataca os nervos. Pode causar fraqueza, dormência ou paralisia. Não há cura conhecida para a doença, mas a maioria das pessoas se recupera completamente, de acordo com a Mayo Clinic.

Chelsea Freeman escreveu na semana passada que Maximus tem sinovite transitória, uma condição temporária que causa inflamação do quadril e geralmente ocorre em meninos. Ela disse que Maximus teve uma infecção viral pela primeira vez há duas semanas, quando a família estava em Arlington, Texas, para o All-Star Game.

Freeman foi riscado da escalação inicial dos Dodgers na sexta-feira passada contra o Houston Astros e retornou a Los Angeles. Em sua postagem na quinta-feira, os Freemans disseram que Maximus “declinou rapidamente e entrou em paralisia corporal completa” naquele dia, forçando Freeman a correr de volta para casa.

Oito vezes All-Star, Freeman está rebatendo .288 com 16 home runs, 67 RBIs e um OPS de .888. Cavan Biggio e Enrique Hernandez ganharam tempo na primeira base na ausência de Freeman.