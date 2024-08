Frustrado Carlos Alcaraz cai para Gael Monfils em Cincinnati

CINCINNATI — Carlos Alcaraz quebrou sua raquete repetidamente na quadra em uma rara demonstração de frustração na sexta-feira, e o quatro vezes vencedor do Grand Slam perdeu para Gael Monfils por 4-6, 7-6 (7-5) e 6-4 no Cincinnati Open.

Em uma partida que foi suspensa pela chuva na noite de quinta-feira, com os jogadores em um tiebreak no segundo set, Monfils, de 37 anos, avançou ao vencer os dois últimos sets do segundo cabeça de chave Alcaraz, que chamou a derrota de sua “pior partida”.

“Senti que foi a pior partida que já joguei na minha carreira”, disse Alcaraz. “Tenho praticado muito bem. Estava me sentindo ótimo. Mas não consegui jogar. Quero esquecer e tentar ir para Nova York.”

Perdendo por 3-1 no tie-break quando a partida foi interrompida, Alcaraz esperava por um reset quando o jogo recomeçou na sexta-feira. Mas o jogador número 3 no ranking da ATP não conseguiu controlar suas emoções.

“Isso nunca aconteceu antes porque eu conseguia controlar esses sentimentos”, disse Alcaraz. “Hoje, não consegui. Eu estava sentindo que não estava jogando nenhum tipo de tênis. Foi realmente frustrante para mim. Em algum momento, não queria mais estar na quadra.”

Alcaraz estava jogando sua primeira partida desde que ganhou a medalha de prata nas Olimpíadas de Paris, após perder para Novak Djokovic, que também o derrotou no ano passado na final de Cincinnati.

Monfils voltou à quadra na tarde de sexta-feira contra o 15º cabeça de chave Holger Rune, buscando se tornar o mais velho jogador masculino nas quartas de final em Cincinnati na era profissional.

O US Open começa em Nova York em 26 de agosto.

Na competição feminina, a primeira colocada Iga Swiatek avançou para as quartas de final com uma vitória convincente por 6-2 e 6-2 sobre Marta Kostyuk.

Swiatek se recuperou com uma performance mais completa após perder o tiebreak no segundo set na quarta-feira, antes de superar a francesa Varvara Gracheva.

“Hoje, eu apenas mantive minha intensidade em um nível alto o tempo todo”, disse Swiatek. “Realmente não importava para mim qual era o placar, eu só queria continuar jogando meu jogo. Eu foquei em mim mesmo.”

A número 3, Aryna Sabalenka, também avançou com uma vitória por 7-5 e 6-2 sobre Elina Svitolina, mas a número 5, Jasmine Paolini, segunda colocada no Aberto da França e em Wimbledon, perdeu para Mirra Andreeva por 3-6, 6-3 e 6-2.

Os principais homens a avançar incluíram o nº 1 Jannik Sinner, que venceu Jordan Thompson sem dificuldades em seu aniversário de 23 anos, o nº 4 Alexander Zverev e o nº 6 Andrey Rublev.