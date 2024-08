Fugitiva olímpica desqualificada para capa “Libertem as Mulheres Afegãs”

A b-Girl afegã Manizha Talash, integrante da equipe olímpica de refugiados nos Jogos de Paris, foi desclassificada após exibir as palavras “Mulheres Afegãs Livres” em sua capa durante sua rotina de quebra de rotina nas pré-qualificações da competição na sexta-feira.

Talash, que nasceu no Afeganistão antes de fugir do país em 2021 e agora mora na Espanha, usou uma capa azul-clara com a frase escrita em grandes letras brancas durante sua derrota na pré-eliminatória para India Sardjoe, da Holanda.

Slogans e declarações políticas são proibidos no campo de jogo e nos pódios nas Olimpíadas, e o órgão regulador do breaking disse mais tarde que o atleta de 21 anos havia sido desclassificado.

Manizha Talash, membro da equipe olímpica de refugiados, nasceu no Afeganistão antes de fugir do país em 2021. Abbie Parr/AP

Talash foi “desqualificada por exibir um slogan político em seu traje”, disse a Federação Mundial de Dança Esportiva em um comunicado.

Os Jogos de Paris são a terceira Olimpíada em que uma equipe de refugiados participa, com 37 atletas competindo em 12 esportes diferentes.

O Afeganistão é representado por um contingente de três mulheres e três homens, em um movimento amplamente simbólico do Comitê Olímpico Internacional como uma mensagem ao país, que sob o governo do Talibã restringiu o acesso de mulheres e meninas a esportes e academias.

Tanto o chefe do comitê olímpico nacional do Afeganistão, reconhecido pelo COI, quanto seu secretário-geral estão atualmente no exílio.

A Reuters contribuiu para esta reportagem.