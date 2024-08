Fulham conclui transferência de Emile Smith Rowe do Arsenal

O Fulham contratou Emile Smith Rowe do Arsenal em um acordo avaliado em £ 34 milhões (US$ 43,7 milhões), uma taxa que o torna a contratação mais cara da história do clube.

Smith-Rowe, de 24 anos, se torna a segunda transferência permanente do Fulham no verão, já que o time busca reinvestir o dinheiro obtido com a transferência de João Palhinha para o Bayern de Munique, depois que Ryan Sessegnon retornou ao clube em uma transferência gratuita em julho.

“Finalmente estou aqui, então estou muito feliz por mim e minha família. É um bom momento”, disse Smith Rowe sobre a transferência.

“Estou muito animado, só queria chegar aqui o mais rápido possível para poder começar com meus companheiros de equipe.

“Ouvindo o projeto, conversando com o técnico e vendo os jogadores que já temos aqui, acho que é um projeto empolgante para mim e, definitivamente, o passo perfeito para o futuro da minha carreira.”

O meia-atacante fez sua estreia pelo Arsenal na Liga Europa contra o Vorskla Poltava em setembro de 2018, depois de passar pela academia do clube, se consolidando no time principal em 2020 após empréstimos ao Huddersfield e ao RB Leipzig.

Emile Smith Rowe deixou o Arsenal em uma transferência permanente. Marc Atkins/Getty Images

No total, ele fez 115 jogos pelo time do norte de Londres, marcando 18 gols e dando 13 assistências.

Smith Rowe escreveu uma despedida do Arsenal no Instagram na sexta-feira.

“Para a família do Arsenal, eu não sabia por onde começar, pois é a mensagem mais difícil de escrever para todos vocês”, disse ele.

“Eu tinha dez anos quando assinei pela primeira vez com este clube, era apenas um garoto que não tinha a mínima ideia de que faria mais de 100 jogos e usaria a icônica camisa 10 do Arsenal.

“Estou pronto para encarar um novo desafio agora, sinto-me mais faminto do que nunca e tenho que me dar a oportunidade de dar o próximo passo. Então, obrigado novamente à família do Arsenal, sempre apreciarei todos vocês.”

Tony Khan, diretor esportivo do Fulham, disse sobre a transferência de seu clube: “Estou emocionado em anunciar a chegada de Emile Smith Rowe ao Fulham Football Club!

“Estamos muito animados em contratar um jovem jogador tão talentoso e esperamos que Emile se junte ao time em Portugal enquanto continuamos a nos preparar para a nova temporada!”

O Fulham começa sua temporada na Premier League com uma viagem ao Old Trafford para jogar contra o Manchester United em 16 de agosto.

Informações de James Olley, da ESPN, contribuíram para esta reportagem.