Futebol da Carolina do Norte revive programa de adesivos para capacetes

Às vezes, para seguir em frente, é preciso voltar.

Depois de uma temporada de oito vitórias em 2022 e nove vitórias em 2023, os North Carolina Tar Heels estão fazendo de tudo neste outono para vencer pelo menos 10 jogos pela primeira vez desde 2015 — incluindo o retorno de uma antiga tradição de uso de capacete.

Na primeira passagem do técnico Mack Brown liderando os Tar Heels, três décadas atrás, o time implementou um sistema de recompensa baseado em uniformes para motivar os jogadores. Desempenhos fortes resultariam em um jogador ganhando um pequeno adesivo com o emblema Tar Heel para seu capacete, uma tática popular originalmente pioneira pelos times de Miami (Ohio) do lendário técnico Bo Schembechler na década de 1960. Michigan, Ohio State e Florida State estão entre os programas que adotaram o sistema de adesivos ao longo dos anos.

Mas quando Brown retornou à Carolina do Norte em 2019, a tradição já tinha caído no esquecimento em Chapel Hill. Agora, o técnico veterano, entrando em sua quarta temporada desde seu retorno em 2019, está trazendo-a de volta.

“Há outros times no futebol universitário que fazem isso, eu gosto da maneira como os decalques se destacam em seus capacetes”, disse o defensive end Kaimon Rucker à UNC Sports. “Isso dá a eles um pouco mais de estilo e estilo. Temos um visual elegante — o pé Tar Heel e a marca preta no calcanhar. É um pouco mais de motivação e incentivo.”

Jogos com mais de 100 jardas e honras de Jogador da Semana da unidade estão entre as realizações quantificáveis ​​que podem render um adesivo a um jogador. Uma das maneiras mais subjetivas de jogadores defensivos obterem um adesivo? Esforços considerados “jogadas psicopatas” pelo novo coordenador defensivo Geoff Collins.

“Isso é para esforço implacável, fora dos gráficos”, explicou Rucker. “Você está jogando fora de sua mente. É como se você estivesse fora de uma jogada, você corre pelo campo e faz um esforço psicológico para voltar a ele.”