Futebol de fantasia: jogadores indispensáveis ​​fora das primeiras rodadas

Quem é o único jogador que você acabou de ter ter no fantasy football nesta temporada?

Se você é um gerente de fantasy que participou de muitos mock drafts neste verão, provavelmente tem uma resposta rápida para essa pergunta. Pode até ser difícil para você escolher apenas um jogador. Mas é isso que estamos pedindo para nossos analistas de Fantasy da ESPN fazerem.

Como a posição no draft pode muitas vezes impedir que você consiga um jogador desejado nas primeiras rodadas, pedimos aos nossos analistas que listassem um jogador que eles estão almejando fora dessas rodadas iniciais.

Os jogadores estão listados em ordem de posição média no draft (ADP) em 18 de agosto.

Stephania Bell

Aaron Jones, RB, Minnesota Vikings: O viés da atualidade está vivo e bem quando se trata de Jones… mais ou menos. As pessoas lembram que ele sofreu uma lesão no tendão na Semana 1 da temporada passada, o que lhe custou várias semanas. Ou lembram de uma lesão no MCL que o forçou a perder mais três semanas. Mas ninguém parece falar sobre o fato de que ele terminou a temporada com cinco jogos consecutivos de 100 jardas. E isso foi só no chão! Sim, os Vikings amam o jogo de passes, mas Jones também provou suas habilidades lá. O valor para este jogador talentoso está em onde você pode recrutá-lo (ADP de 63,3, que é RB18)… e eu o adicionarei com prazer ao meu elenco.

Matt Bowen

Zay Flowers, WR, Baltimore Ravens: Flowers tem potencial de destaque em sua segunda temporada profissional após uma média de 12,9 pontos de fantasia por jogo como novato em 2023, enquanto marcou 19 ou mais pontos em quatro de seus últimos cinco jogos disputados. Lembre-se, Flowers tem as características dinâmicas para ser implantado como um alvo de três níveis em Baltimore. Além disso, sua visão de portador da bola e aceleração repentina criam oportunidades de vencer no espaço, já que 45,1% do total de jardas recebidas de Flowers vieram após a recepção. E com um ADP atual de WR25, estou obtendo valor e vantagem aqui. Vejo Flowers como um flex em ligas de 10 times, com potencial para produzir números de WR2 de nível inferior.

Mike Argila

Evan Engram, TE, Jacksonville Jaguars: Engram foi um dos cinco melhores TE de fantasy nas duas últimas temporadas e está saindo de um ano em que terminou em quarto na NFL em recepções (seus 114 foram 19 a mais do que qualquer outro tight end). Ele liderou todos os tight ends em rotas, alvos e recepções na temporada passada, depois de terminar entre os cinco primeiros em ambas as categorias em 2022. Engram é um dos cinco melhores tight end de fantasy que pode ser escolhido em várias rodadas após commodities não comprovadas na posição. Isso o torna uma seleção fácil no dia do draft.

Tyler Fulghum

Kyle Pitts, TE, Atlanta Falcons: Não posso, e não vou, desistir de Pitts. Muitos gerentes de fantasia que o selecionaram nas últimas duas temporadas não estarão dispostos a fazer essa escolha novamente, mas eu absolutamente adoro isso. Arthur Smith e seus QBs insuficientes se foram. Kirk Cousins ​​e um derivado do ataque do Los Angeles Rams estão dentro. Pitts está agora duas temporadas completas removido de sua lesão debilitante no joelho. O profissional do quarto ano fornece o raro lado positivo de mais de 1.000 jardas como tight end. Estou de volta all-in.

jogar 2:28 Quais são os prós e os contras de recrutar George Pickens? Daniel Dopp e Liz Loza expressam os prós e contras de ter George Pickens no seu elenco de fantasia.

Tristan H. Cockcroft

George Pickens, WR, Pittsburgh Steelers: Entre os jogadores que atualmente estão fora do top 60 geral (em média), Pickens fornece um teto tão alto quanto qualquer um. Ele terminou 2023 como um wide receiver de fantasia top 30 e teve quatro jogos de mais de 20 pontos, apesar do jogo de quarterback de má qualidade – bem como a presença de Diontae Johnson como o recebedor nº 1 do time. Com Johnson agora na Carolina, a oportunidade de Pickens deve aumentar, e há uma chance muito real de que ele entregue números posicionais top 15 a um custo com desconto.

Liz Loza

Terry McLaurin, WR, Comandantes de Washington: Apesar de ter sido sobrecarregado com um jogo de quarterback realmente medíocre durante toda a sua carreira de cinco anos, McLaurin limpou 1.000 jardas de recepção por quatro campanhas consecutivas. O ataque deve melhorar consideravelmente com Kliff Kingsbury acelerando o ritmo e o dinâmico Jayden Daniels liderando o ataque. McLaurin continua sendo o WR nº 1 incontestado do time e está projetado para atrair mais de 120 alvos. Ele registrou 130 olhares em 2023 e terminou dentro dos 30 melhores produtores de fantasia na posição (WR29, 12,3 PPG). Dado o volume semelhante e um aumento esperado na eficiência, McLaurin é uma barganha de alto nível como o 34º recebedor saindo dos quadros de recrutamento no início da 10ª rodada de exercícios de 10 equipes.

jogar 2:03 Jayden Reed deveria ser classificado à frente de Christian Watson no fantasy? Daniel Dopp explica por que está totalmente interessado em Jayden Reed em sua segunda temporada de fantasia pelo Green Bay Packers.

Daniel Dopp

Jayden Reed, WR, Green Bay Packers: Reed fez uma exibição magistral para gerentes de fantasia no final da temporada passada, marcando pelo menos 15 pontos de fantasia em sete de seus últimos oito jogos e terminando como o 10º wide receiver naquele período. Me pinte de otimista sobre o ataque dos Packers, mas acho que tanto Reed quanto Christian Watson podem prosperar neste esquema. Meu maior motivo para estar no trem de Reed são os problemas de tendão de Watson. Ele perdeu 10 jogos em suas duas primeiras temporadas, então me dê o cara que é capaz de produção semelhante sem o risco de jogos perdidos devido a crises de tendão.

Eric Moody

Diontae Johnson, WR, Carolina Panthers: Johnson está sendo recrutado fora dos 30 melhores recebedores nas ligas da ESPN, e eu simplesmente não entendo. Ele é um dos poucos jogadores em seu ADP (104,6) que está projetado para liderar seu time em alvos. Os Panthers trouxeram Johnson para ajudar Bryce Young e impulsionar seu ataque em dificuldades. O novo técnico Dave Canales reviveu as carreiras de Geno Smith e Baker Mayfield, e estou confiante de que ele pode fazer o mesmo por Young e pelos Panthers. Johnson teve pelo menos 85 alvos e 50 recepções em todas as temporadas de sua carreira. Ele é um WR3 sólido com potencial para WR2.

Campo Yates

Javonte Williams, RB, Denver Broncos: Williams está sendo recrutado no final da 11ª rodada em ligas ESPN de 10 times. Embora ainda existam dúvidas sobre a dispersão exata de toques no backfield de Denver, acho que é esquecido que Williams foi o 15º na NFL em toques totais na temporada passada e o claro melhor opção para os Broncos. Também estou convencido de que sua ineficiência na temporada passada foi principalmente ligada à grande lesão no joelho que ele sofreu em 2022, o que me deixa otimista de que Williams está pronto para um passo à frente nesta temporada. Em relação a outros backs com um papel claro na NFL, Williams é um dos melhores valores do mercado.

Eric Karabell

Nick Chubb, RB, Cleveland Browns: Parece um pouco absurdo cobiçar um running back de 28 anos que está retornando de rupturas do ligamento cruzado anterior e ligamento colateral medial no joelho esquerdo, alguém que pode perder os jogos de setembro, mas ouça-me. Chubb vai se recuperar. Ele já fez isso antes com o mesmo joelho. Chubb teve uma média de mais de 1.300 jardas corridas e 10 touchdowns em suas últimas quatro temporadas completas e, embora os Browns devam ser cautelosos, perder algumas semanas antes — quando nós, gerentes de fantasy, não temos que lidar com semanas de folga — não é grande coisa com base no valor de seu ADP abaixo do esperado (115,8). Aqueles que recrutam o novato Jonathon Brooks várias rodadas antes estão cometendo um erro. Chubb pode jogar primeiro. Ele pode ser melhor. Se seu ADP estivesse nas primeiras cinco rodadas, investir seria bobagem, mas Chubb é uma grande pechincha depois do top 100 geral, e continuarei investindo a esse preço irrisório.