Futebol de fantasia: NFL Nation sobre batalhas de posição, uso e lesões

A temporada de fantasy football está a uma semana de distância! Em meio à excitação, ainda há muitas perguntas conforme o NFL Kickoff 2024 se aproxima.

Nossos repórteres da NFL Nation estão aqui para ajudar a fornecer todas as informações de que você precisa para obter uma vantagem ao tomar suas decisões de draft de fantasia. Aqui está o que eles tinham a dizer sobre alguns dos backfields e salas de wide receiver mais complicados, e o que fazer com alguns nomes familiares tentando se recuperar de lesões.

Como os seguintes times distribuirão os toques no backfield?

Abordagem em tandem em Cincy com Mixon fora?

Zack Moss e Chase Brown receberão a maior parte das corridas, mas como elas serão usadas ainda não se sabe. Com Joe Mixon agora em Houston, os Bengals têm mais liberdade para dividir seus snaps iniciais. Isso pode deixar Trayveon Williams como o terceiro down back. Independentemente disso, Moss e Brown terão potencial como escolhas de rodadas tardias, especialmente em ligas PPR. Espere que os Bengals usem seus running backs com frequência no jogo de passes. — Ben Bebê

Vai entender, é difícil prever os Broncos

Pegue seu anel decodificador, cartas de tarô e meias da sorte para descobrir. Javonte Williams, Jaleel McLaughlin e o novato Audric Estime são projetados para serem os backs de escolha. E o técnico Sean Payton prometeu dar ao novato QB Bo Nix um jogo de corrida mais produtivo para ajudar com a curva de aprendizado. Mas os Broncos não mostraram indicadores legítimos de como isso vai ficar. Williams tem sido o RB1 no programa e acampamento de offseason, mas McLaughlin parece pronto para um pouco de fuga com seu trabalho, especialmente a melhora que ele mostrou como um pass-catcher e protetor. Payton gosta de Estime como uma opção de zona vermelha de poder. Como tudo vai acontecer pode depender de down-and-distance e do humor de Payton com a folha de jogo. — Jeff Legwold

Carregadores vão adotar abordagem de “mão quente”

Gus Edwards e JK Dobbins dividirão as corridas no backfield, mas como essa divisão funciona pode mudar a cada semana. “Quem tiver a mão quente” é o que o coordenador ofensivo Greg Roman disse que diria a Edwards e Dobbins a cada semana. Dobbins, com 5 pés e 10 polegadas, 215 libras, é um back mais evasivo do que Edwards e pode pegar passes do backfield. Edwards (6 pés e 1 polegada, 238 libras) é um corredor mais físico e marcou 13 touchdowns, o recorde da carreira, com os Ravens na temporada passada. Os Chargers podem contar com Edwards na red zone. — Cris Rhim

Robinson Jr. é o líder, Ekeler no modo pass-catch

Isso está bem claro. Brian Robinson Jr. será o running back principal deles, então espere que ele faça a maior parte das corridas. O coordenador ofensivo Kliff Kingsbury disse sobre Robinson: “Ele é um running back número 1 nesta liga, não há dúvidas. Depois desta temporada, se ele continuar saudável, as pessoas reconhecerão o que ele pode fazer no jogo corrido.” Austin Ekeler servirá como um running back de terceira descida, mas ele também é capaz de correr. Sua principal função, no entanto, será como pass-catcher. — John Keim

Harris ficará com a maior parte do trabalho?

Jaylen Warren está se recuperando de uma lesão no tendão, então os Steelers provavelmente contarão com Najee Harris e Cordarrelle Patterson no início da temporada. Quando Warren estiver saudável, Harris provavelmente ainda terá mais corridas, mesmo que a dupla tenha contagens de snap quase iguais. Em 2023, Harris jogou 569 snaps contra 519 de Warren, mas Harris teve 255 corridas contra 149 de Warren. E Harris superou Warren em 1.035 a 784 jardas corridas. Harris ainda é a principal opção dos Steelers em descidas iniciais, mas Warren surgiu como um sólido corredor de mudança de ritmo e terceira descida com sua explosão e velocidade. Warren terminou com 61 recepções em 74 alvos para 370 jardas na temporada passada, bom para o terceiro maior número de jardas recebidas do time. Harris, por sua vez, foi alvo apenas 38 vezes e terminou com 170 jardas em 29 recepções. Não descarte Patterson para o trabalho na linha de gol e na red zone, no entanto. Ele teve quatro corridas na pré-temporada, incluindo uma corrida de touchdown de 31 jardas contra o Detroit Lions. — Brooke Pryor

Parece que a dupla vai dividir os toques

O técnico de running backs dos Titans, Randy Jordan, menciona consistentemente recepções e corridas como formas de contar toques. Tony Pollard e Tyjae Spears são semelhantes em termos de conjunto de habilidades, então eles não terão um pacote definido para cada um deles. Jordan é grande em ir com a mão quente, então seu uso provavelmente variará de jogo para jogo. A julgar pela forma como os Titans abordaram os jogos de pré-temporada, Pollard parece ser o titular, com Spears entrando em campo logo depois. Spears verá uma boa parte das oportunidades no jogo de passes, mas não se surpreenda se ambos estiverem em campo ao mesmo tempo também. — Turron Davenport

Como a distribuição de metas e a produtividade do WR se desenvolverão?

Rome Odunze faz parte de um grupo de WRs dos Bears que de repente ficou lotado, mas ele ainda verá alvos. AP Photo/Nam Y. Huh, Arquivo

Corpo profundo de receptores lutará por alvos

Este pode ser o melhor corpo de wide receivers a jogar em Chicago. Entre DJ Moore, que está saindo de um ano de carreira, Keenan Allen e Rome Odunze, os Bears têm três recebedores que ultrapassaram 1.000 jardas cada na temporada passada (Odunze liderou a FBS em recepções em Washington). É compreensível projetar que Moore e Allen consigam uma grande quantidade de alvos no início, considerando seus respectivos pedigrees da NFL, mas não espere que Odunze seja facilitado como um novato. “Acho que ele é muito capaz de fazer todas essas coisas”, disse o técnico Matt Eberflus em relação a Odunze fazer contribuições semelhantes às dos dois recebedores veteranos. O ataque de Shane Waldron em Seattle usou 11 pessoas (3 WRs, 1 TE, 1 RB) na 15ª maior taxa em 2023 e mudou seu uso de conjuntos de múltiplos TE para mais formações de três recebedores de 2022 para a temporada passada. Mesmo que Odunze seja o terceiro recebedor do time, atrás de Moore e Allen, para começar a temporada, ter a nona escolha geral do draft naquele lugar será um forte argumento para mais alvos de WR em todos os níveis. Como Moore disse nesta offseason, a corrida é para ver quem é o primeiro a atingir 1.000 jardas em uma sala de recebedores profunda. — Courtney Cronin

Rice é a melhor opção, mas os Chiefs vão distribuí-la

Não há razão para acreditar que Rashee Rice não liderará novamente os wideouts do time em recepções. Ele teve um forte training camp. Mas ele não liderará por uma margem tão ampla quanto fez na temporada passada. Os Chiefs têm grandes planos para Xavier Worthy e Marquise Brown. Worthy pode não ser um recebedor de alto volume, mas ele mostrou uma habilidade de fazer grandes jogadas no training camp e na pré-temporada. Mesmo com menos recepções do que Rice, ele pode liderar os wideouts em jardas. Brown foi prejudicado por um ombro deslocado que pode mantê-lo fora de um ou mais jogos no início da temporada, mas ele também será uma grande parte das coisas quando retornar. Os Chiefs o veem como mais do que apenas uma ameaça profunda. Ele deve terminar atrás de Rice entre os wide receivers do time em recepções. — Adam Teicher

O alvo favorito do amor pode mudar de uma semana para outra

Se há um recebedor com quem Jordan Love tem a conexão mais forte, parece ser Romeo Doubs. Eles estão quase sempre na mesma sintonia quando se trata de timing e posicionamento. Se há um recebedor que é o mais versátil, é Jayden Reed. A maior ameaça profunda? Esse é Christian Watson. Alguém que poderia se beneficiar de toda a atenção dada aos outros três? Olhe para Dontayvion Wicks. Tudo isso quer dizer que os Packers podem não ter um WR1, mas eles têm quatro que podem ser assim em qualquer dia. — Rob Demovsky

Como será a produção de WRs dos Seahawks nesta temporada?

DK Metcalf ainda é a opção nº 1. Ele parece uma aposta segura para bem mais de 100 alvos, assumindo que ele permaneça saudável. A mudança potencial na hierarquia está na posição nº 2, onde Jaxon Smith-Njigba tem uma chance de ultrapassar Tyler Lockett. Smith-Njigba parece um candidato a revelação, e uma temporada de 1.000 jardas da 20ª escolha geral do ano passado dificilmente parece fora de questão. Lockett, que faz 32 anos em setembro e teve um corte salarial em março para retornar a Seattle, está saindo de sua primeira temporada desde 2017 na qual não ultrapassou 900 jardas recebidas. Ele ficou afastado por uma boa parte do verão com um problema na parte inferior do corpo. — Brady Henderson

Diggs preparado para alvos, mas trio dos Texans produzirá

Stefon Diggs parece ser o número 1 em termos de alvos, com base no que vimos no campo de treinamento, e ele terá mais snaps no slot entre o trio de Nico Collins, Tank Dell e ele mesmo. Isso deve fazer de Diggs um alvo mais fácil de encontrar, o que significa mais capturas. Mas a produção geral entre o trio será muito pequena, porque qualquer um deles pode produzir um grande jogo em uma determinada semana com base no plano de jogo e como a defesa adversária está jogando contra eles. Como disse o quarterback CJ Stroud, a bola vai para quem estiver livre. — DJ Bem-Aime

Quando devemos esperar a estreia dos seguintes jogadores lesionados?

Os Panthers vão devagar com Jonathon Brooks, mas espera-se que ele assuma as funções de zagueiro quando estiver totalmente saudável. Foto de Jacob Kupferman/Getty Images

Quando Jonathan Brooks fará sua estreia em 2024 e como você espera que ele seja utilizado?

Na semana 5, no mínimo, pois ele começará a temporada na lista de fisicamente incapazes de atuar (PUP). Embora a reabilitação de Brooks da cirurgia de LCA de novembro tenha corrido bem, os Panthers o veem como uma solução de longo prazo e não querem apressá-lo de volta. Chuba Hubbard e Miles Sanders carregarão a carga nesse meio tempo, mas assim que Brooks estiver pronto, ele será o principal porque sua versatilidade se encaixa melhor no que o técnico Dave Canales quer fazer. — David Newton

Quando você espera que Nick Chubb entre em campo e quanto tempo levará para que ele receba uma carga de trabalho completa?

Os Browns não deram um cronograma para o retorno de Chubb depois que ele sofreu uma lesão grave no joelho em setembro passado que exigiu duas cirurgias. Chubb, no entanto, começará a temporada na lista PUP, o que significa que ele perderá pelo menos os quatro primeiros jogos enquanto continua sua reabilitação. Os Browns esperam que Chubb jogue em algum momento desta temporada, mas não o apressarão de volta. Um retorno no meio da temporada é uma aposta segura, com ele retornando a uma carga de trabalho completa no último mês da temporada, enquanto Cleveland faz uma busca pelos playoffs. — Daniel Oyefusi

Quando você espera que TJ Hockenson faça sua estreia em 2024 e o que você espera dele em seu retorno?

O cronograma inicial para a lesão de Hockenson, que ocorreu em 24 de dezembro passado, indicou um retorno em algum momento por volta do primeiro mês da temporada. Hockenson passou o training camp na lista PUP, mas fez alguns de seus treinos de reabilitação em um campo adjacente, à vista do público. No final do training camp, ele estava correndo forte e mudando de direção com frequência. Dito isso, ele permanecerá na lista PUP para abrir a temporada e, portanto, estará inelegível para jogar até a Semana 5. Com base em seu condicionamento em agosto, ele deve estar a todo vapor em outubro para retomar seu papel regular e extenso no ataque dos Vikings. — Kevin Seifert