Futebol de fantasia: os jogadores favoritos de Eric Moody para mirar em drafts

A temporada de draft de fantasy football está a todo vapor e a preparação agora pode prepará-lo para uma corrida de campeonato de temporada regular. Identificar jogadores que excederão as expectativas e superarão sua posição média no draft desempenha um papel fundamental na tomada de decisões.

Abaixo estão 15 jogadores que me deixam animado nesta temporada. Também listei alguns panfletos de última hora que vale a pena considerar. São quarterbacks fora do top 20, running backs fora do top 40, wide receivers fora do top 50 e tight ends fora do top 16.

Sem mais delongas, vamos começar com um quarterback que deve ter uma temporada de recuperação.

Quarterbacks

Joe Burrow, Cincinnati Bengals (ADP: 62,1)

Burrow, quando saudável, continua sendo uma forte peça de fantasia e uma ótima opção para aqueles que preferem esperar até as rodadas do meio para recrutar um quarterback. Ele sofreu uma distensão na panturrilha direita durante o training camp na temporada passada, o que limitou sua mobilidade e produção no início da temporada, e então rompeu um ligamento no pulso direito (de arremesso) na Semana 11, o que encerrou sua temporada. Burrow teve uma média de apenas 8,0 pontos de fantasia por jogo das Semanas 1 a 4, completando 57,6% de seus passes, mas ele se recuperou nas Semanas 5 a 10, com uma média de 21,4 pontos de fantasia por jogo enquanto completava 74% de seus arremessos. Ele está pronto para se recuperar em 2024 com os recebedores de grandes jogadas Ja’Marr Chase e Tee Higgins, além do novato Jermaine Burton, escolhido na terceira rodada, que deve ser um upgrade em relação a Tyler Boyd. Embora os Bengals tenham perdido o coordenador ofensivo Brian Callahan para o Tennessee Titans na offseason, eu não ficaria preocupado. O novo coordenador ofensivo de Cincinnati, Dan Pitcher, está no time desde 2016 e passou as últimas quatro temporadas como treinador de quarterbacks de Burrow.

Kyler Murray, Arizona Cardinals (ADP: 91,3)

Murray deve superar as expectativas entrando em sua primeira temporada completa desde que rompeu o ligamento cruzado anterior em 2022. Ele é uma excelente opção para aqueles que buscam um quarterback de dupla ameaça fora de Josh Allen, Jalen Hurts, Lamar Jackson e Anthony Richardson, que irão muito mais cedo nos drafts. Murray terminou como um dos 10 melhores quarterbacks de fantasia em 2020 (QB3) e 2021 (QB10). Embora tenha lutado como passador nas últimas duas temporadas e tenha tido uma média de apenas 219,3 jardas de passe por jogo, ele terminou como um dos 12 melhores quarterbacks de fantasia em 11 de seus 18 jogos disputados. Murray também teve uma média de 6,8 tentativas de corrida e 39,0 jardas de corrida por jogo desde 2020. Com uma offseason completa para construir um relacionamento com os playmakers dos Cardinals, incluindo os wide receivers Marvin Harrison Jr. e Zay Jones e o tight end Trey McBride, Murray deve superar seu ADP atrás de uma linha ofensiva aprimorada.

Correndo para trás

Alvin Kamara, New Orleans Saints (ADP: 37,8)

É difícil passar por Kamara em seu ADP atual. Ele foi um dos running backs de fantasia mais confiáveis ​​na temporada passada, terminando como RB3 em uma base por jogo. Enquanto ele teve a média de menos jardas por toque de sua carreira (4,5), Kamara ainda terminou em segundo lugar entre todos os running backs em alvos (86) e recepções (75), nono em toques na red zone e teve uma média de 89,2 jardas de scrimmage por jogo. Com o novo coordenador ofensivo Klint Kubiak, a hierarquia de backfield dos Saints deve permanecer inalterada. A consistência de Kamara e o uso esperado fazem dele uma escolha valiosa com desconto.

Aaron Jones, Minnesota Vikings (ADP: 64,0)

Jones é um dos running backs que eu adoro selecionar nas rodadas intermediárias. Embora tenha perdido seis jogos na temporada passada devido a uma lesão no tendão e entorse do ligamento colateral medial, ele terminou forte com três jogos consecutivos de pelo menos 14 pontos de fantasia. Jones é uma ameaça como corredor e recebedor e deve ver bastante volume em um time dos Vikings que ficou em 29º em jardas totais e 31º em touchdowns corridos na temporada passada. Jones é um RB2 sólido.

Zamir White viu 20 ou mais toques em cada jogo nas últimas quatro semanas da temporada passada. Foto AP/John McCoy

Zamir White, Las Vegas Raiders (ADP: 80,9)

Depois de passar 27 jogos como um reserva pouco utilizado, White finalmente teve sua chance de brilhar na temporada passada na Semana 15, depois que Josh Jacobs foi perdido por uma lesão no quadríceps. White provou que era capaz de carregar a carga para os Raiders com 20 ou mais toques em cada um dos quatro jogos finais, classificando-se como o RB8 durante esse período. Las Vegas tentará estabelecer um forte ataque terrestre sob o comando do técnico Antonio Pierce e do novo coordenador ofensivo Luke Getsy. Isso é um bom presságio para a perspectiva de fantasia de White em 2024, considerando que sua única competição é Alexander Mattison.

Jonathan Brooks, Carolina Panthers (ADP: 92,9)

Brooks está se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado anterior sofrida em novembro após uma carreira universitária excepcional no Texas como um back polivalente. Ele foi selecionado em 46º lugar no draft de 2024 e fará parte de um backfield lotado dos Panthers que inclui Chuba Hubbard e Miles Sanders. Mas não deixe que isso o impeça de mirar em Brooks em drafts de fantasia. Os Panthers tiveram apenas nove tentativas de corrida de 20 ou mais jardas e sete touchdowns de corrida em 2023. Brooks deve ser capaz de ajudar Carolina nesta área. O novo técnico dos Panthers, Dave Canales, apoiou-se fortemente em Rachaad White na temporada passada, o que é um bom presságio para Brooks. Embora ele não seja liberado para começar a temporada, Brooks ainda tem as habilidades como corredor e recebedor para emergir como um diferencial na fantasia. Eu o tenho como RB3, mas você terá que ser paciente e garantir que o resto dos seus backs sejam capazes de contribuir cedo.

Brian Robinson Jr., Washington Commanders (ADP: 95,3)

Robinson teve uma média de 14,3 toques e 13,2 pontos de fantasia por jogo na temporada passada, exibindo um sólido conjunto de habilidades de três descidas ao começar 15 jogos para os Commanders. Embora seus números não tenham sido reveladores, a capacidade de Robinson de gerar jardas após o contato se destacou no filme. Com um novo técnico em Dan Quinn, o novo coordenador ofensivo Kliff Kingsbury e o quarterback novato Jayden Daniels, os Commanders provavelmente dependerão muito do jogo corrido em 2024. Robinson enfrenta a competição de backfield de Austin Ekeler, mas ele ainda é projetado para liderar os Commanders em toques e é uma opção flexível sólida com apelo de adormecido.

Tony Pollard, Tennessee Titans (ADP: 107,1)

Apesar de ter uma média de 18,1 toques por jogo e terminar em segundo em toques na red zone na temporada passada, Pollard lutou para sustentar uma produção de fantasia estável como o running back principal do Dallas Cowboys. Ele teve uma média de apenas 13,1 pontos de fantasia por jogo e é mais adequado para uma função de comitê no Tennessee ao lado de Tyjae Spears. Os Titans não perderam tempo assinando com Pollard um contrato considerável de três anos nesta offseason, indicando que ele pode ser o running back principal do Tennessee. Ele provavelmente verá muitos toques e deve jogar mais como o running back que chegou ao Pro Bowl em 2022.

Receptores largos

Ja’Marr Chase, Cincinnati Bengals (ADP: 7,1)

Chase tem potencial para ser o melhor jogador de fantasy nesta temporada. Ele terminou a temporada passada com 100 recepções, o recorde da carreira, além de 1.216 jardas de recepção e sete touchdowns, tudo isso apesar de Burrow estar comprometido ou indisponível na maior parte da temporada. Ele tem uma média de 19,3 pontos de fantasy nos 38 jogos que disputou com Burrow, e acho que ele deve superar esses números com um Burrow saudável como central nesta temporada.

Deebo Samuel Sr., São Francisco 49ers (ADP: 48,7)

A posição média de Samuel no draft flutuou durante todo o verão, muito provavelmente devido ao pedido de troca do companheiro de equipe Brandon Aiyuk. Apesar de perder dois jogos na temporada passada, Samuel terminou em 15º em pontos de fantasia entre os recebedores. Enquanto Christian McCaffrey cortou as tentativas de corrida e os alvos de Samuel, Samuel ainda liderou todos os wide receivers em toques na red zone. O 49ers continua sendo um dos ataques mais talentosos da liga e Samuel vale a pena ser o alvo, independentemente de Aiyuk ficar em San Francisco ou não. Aos 28 anos, ele tem o ADP de um WR2 de baixo custo, mas o teto de fantasia de um WR1, graças ao seu uso versátil e eficiência geral.

Cooper Kupp, Los Angeles Rams (ADP: 50,7)

Kupp teve 18 meses difíceis, lidando com inúmeras lesões que lhe custaram quase metade da temporada de 2022 e interferiram em sua preparação para 2023. Ele teve uma offseason muito mais tranquila este ano, depois de jogar em 13 jogos na temporada passada. Enquanto a fuga de Puka Nacua impactou negativamente o volume e a produção de Kupp (mantido abaixo de 40 jardas recebidas em seis jogos), Kupp teve cinco jogos com 15 ou mais pontos de fantasia. Ele tem um ótimo relacionamento com Matthew Stafford e as projeções sugerem que Kupp continuará a ter um papel crítico no jogo de passes dos Rams, posicionando-se para fornecer excelente valor como um WR2 de baixo custo ou opção flexível.

Amari Cooper totalizou 1.250 jardas recebidas, o melhor desempenho de sua carreira, na temporada passada, apesar de ter perdido dois jogos e jogado apenas cinco jogos completos com Deshaun Watson. Foto AP/David Richard

Amari Cooper, Cleveland Browns (ADP: 83,4)

Cooper tem sido um recebedor de fantasy consistentemente ótimo ao longo de sua carreira. Ele viu 100 ou mais alvos em cinco temporadas consecutivas, e essa tendência deve continuar em 2024 pegando passes de Deshaun Watson. Cooper teve uma média de 17,6 pontos de fantasy nos cinco jogos completos que Watson jogou na temporada passada. O novo coordenador ofensivo do Browns, Ken Dorsey, comandou um ataque pesado em passes com o Buffalo Bills, então o Browns provavelmente dependerá mais do jogo de passes, especialmente com Nick Chubb se recuperando de uma lesão séria no joelho.

Diontae Johnson, Carolina Panthers (ADP: 103,4)

Johnson, conhecido por sua excelente habilidade de correr rotas, teve uma média de 8,3 alvos por jogo durante suas primeiras cinco temporadas com o Pittsburgh Steelers. No entanto, isso nem sempre se traduziu em produção de fantasia, já que ele teve uma média de apenas 11,1 pontos de fantasia por jogo nas últimas duas temporadas. Johnson enfrenta competição mínima por alvos na Carolina e será o recebedor nº 1 do quarterback do segundo ano Bryce Young. O ataque dos Panthers deve melhorar sob Canales, que reviveu as carreiras de Geno Smith e Baker Mayfield. Johnson é um dos poucos recebedores em seu ADP atual que está projetado para ver 100 ou mais alvos.

Extremidades apertadas

Travis Kelce, Kansas City Chiefs (ADP: 23,5)

O ADP de Kelce o torna uma escolha atraente em drafts. Todo mundo conhece seu histórico impressionante, com média de 16,8 pontos de fantasia por jogo desde 2016 e terminando como TE1 seis vezes nesse período. Kelce teve uma temporada ruim em 2023 para seus padrões, com média de 10,6 jardas por recepção com uma taxa de big play de 13,0%, ambas as mais baixas de sua carreira. Isso provavelmente ocorreu devido à inconsistência dos Chiefs no wide receiver, que foi abordada nesta offseason. As coisas devem melhorar nesta temporada, já que Kelce está projetado para liderar o time em alvos após uma média de 8,8 alvos por jogo na temporada passada.

George Kittle, São Francisco 49ers (ADP: 56,8)

Kittle tem sido uma opção de fantasia consistentemente forte, terminando como um dos seis melhores tight end em pontos de fantasia por jogo nas últimas cinco temporadas. Mesmo em um ataque do 49ers repleto de playmakers, Kittle registrou recordes de carreira em jardas por alvo (11,3) e jardas por recepção (15,7) na temporada passada. Ele teve sete jogos com 16 ou mais pontos de fantasia, mas seis jogos com seis ou menos pontos, então os gerentes precisarão estar confortáveis ​​com sua volatilidade de pontuação.

Pechinchas que valem a pena escolher no final dos rascunhos

Quarterbacks: Matthew Stafford, Rams; Trevor Lawrence, Jaguars

Correndo para trás: Chase Brown, Bengals; Antonio Gibson, Patriots; Kendre Miller, Saints; Rico Dowdle, Cowboys

Receptores: Courtland Sutton, Broncos; Curtis Samuel, Bills; DeMario Douglas, Patriots; Jerry Jeudy, Browns; Darnell Mooney, Falcons; Ladd McConkey, Chargers; Jameson Williams, Lions

Extremidade apertada: Jake Ferguson, Cowboys