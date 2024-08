Futebol universitário de 2024, semana 0: probabilidades de apostas, linhas, escolhas

A temporada de futebol americano universitário de 2024 finalmente chegou. Embora a maioria dos times AP Top 25 do país não joguem até a Semana 1, ainda há alguns jogos importantes nos quais os apostadores podem apostar.

O nº 10 Florida State e o Georgia Tech abrem suas temporadas em Dublin no anual Aer Lingus College Football Classic às 12h ET na ESPN. Os Seminoles estão saindo de uma temporada em que ficaram invictos e venceram o ACC, mas perderam o College Football Playoff. As coisas podem ser diferentes este ano com o novo formato de 12 equipes definido para estrear no final da temporada. O Florida State está atualmente listado em 35-1 para vencer o campeonato nacional na ESPN BET e +140 para chegar ao playoff.

Três outros jogos com times da FBS têm probabilidades listadas na ESPN BET, incluindo um confronto FCS vs. FBS entre Montana State e New Mexico. Apesar de ser um time da FCS, Montana State está atualmente listado como favorito de 9,5 sobre os Lobos. No final da noite, um dos membros mais novos da ACC nesta temporada, SMU, enfrenta Nevada. Os Mustangs entram em seu confronto da Semana 0 como favoritos de quase 28 pontos. O jogo final da noite apresenta o Havaí enfrentando o FCS Delaware State como grandes favoritos de 38 pontos.

Aqui estão todas as linhas de apostas, linhas de dinheiro e totais para a Semana 0 da temporada de futebol americano universitário.

Todas as probabilidades são cortesia da ESPN BET.

Nº 10 Florida State (-11,5) vs. Georgia Tech

Sábado, meio-dia ET, Aviva Stadium, Dublin, na ESPN

Linha de dinheiro: Estado da Flórida (-450), Georgia Tech (+360)

Total: 55,5 pontos

Estado de Montana (-9,5) no Novo México

Sábado, 16h00 horário do leste dos EUA, Estádio Universitário, Albuquerque, Novo México

Linha de dinheiro: Estado de Montana (-360), Novo México (+290)

Total: 53,5 pontos

UEM (-27) em Nevada

Sábado, 20h ET, Estádio Mackay, Reno, Nevada

Linha de dinheiro: SMU (-3500), Nevada (+1500)

Total: 56,5 pontos

Estado de Delaware no Havaí (-38)

Sábado, 23h59 horário do leste dos EUA, Clarence TC Ching Athletics Complex, Honolulu

Total: 55,5 pontos