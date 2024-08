Gabby Williams renova com Storm após prata olímpica com a França

O Seattle Storm recontratou na terça-feira a veterana atacante Gabby Williams, que ajudou a França a conquistar a medalha de prata nas Olimpíadas deste mês, pelo restante da temporada de 2024.

Originalmente adquirida pelo Storm em uma troca em 2022 com o Los Angeles Sparks, Williams começou todos os 36 jogos daquela temporada, com médias de 7,5 pontos e 5,0 rebotes, e ganhou honras de segunda equipe All-Defensive quando Seattle chegou às semifinais da WNBA antes de perder para o eventual campeão Las Vegas Aces.

Um ano atrás, Williams renovou com o Storm no meio da temporada após se recuperar de uma concussão sofrida enquanto jogava pelo clube francês ASVEL. Em 10 jogos antes de uma fratura por estresse no pé esquerdo que encerrou a temporada, Williams teve média de 8,4 pontos e 3,8 rebotes.

Com a França sediando as Olimpíadas deste ano, Williams optou por ficar de fora da primeira parte do calendário da WNBA para se preparar com a seleção nacional. Ela liderou a França com 15,5 pontos e 5,8 assistências por jogo, incluindo 19 pontos, o recorde da equipe, enquanto a França chegou a um ponto de acabar com a sequência invicta de 60 jogos da Seleção dos EUA em jogos olímpicos. Williams fez um arremesso no estouro do cronômetro com a França perdendo por três, o que poderia ter forçado a prorrogação, mas seu pé estava na linha dos 3 pontos.

Tendo garantido a terceira medalha conquistada pela França no basquete feminino, Williams estava livre para retornar à WNBA para a reta final, apesar da regra de priorização da liga, que ela criticou abertamente. Seattle tinha uma vaga aberta no elenco após o término do último contrato de sete dias da armadora Kiana Williams.

Gabby Williams se junta novamente a um time do Storm que se preparou em sua ausência, adicionando as veteranas All-Stars Skylar Diggins-Smith e Nneka Ogwumike. Com 17-10, Seattle está meio jogo atrás das duas vezes campeãs defensoras Aces pelo quarto lugar na classificação da WNBA, o que se traduziria em vantagem de jogar em casa na rodada de abertura dos playoffs.

A escalação inicial do Storm, que conta com a medalhista de ouro dos EUA, Jewell Loyd, e a medalhista de bronze Ezi Magbegor, da Austrália, além de Diggins-Smith, Ogwumike e o atacante do segundo ano Jordan Horston, ostenta o terceiro melhor total de mais-menos da liga nesta temporada, superando as adversárias por 74 pontos em 304 minutos, de acordo com as Estatísticas Avançadas da WNBA.

A profundidade tem sido um desafio para Seattle, que está em nono lugar com 15,0 pontos por jogo pelos reservas. Williams provavelmente fornecerá força de pontuação saindo do banco ou empurrará Horston, que tem uma média de 7,6 pontos e 4,7 rebotes por jogo, de volta a uma função de reserva depois que ela começou os últimos 12 jogos do Storm.

Williams se juntará ao time na semana que vem em Seattle. Depois de completar uma viagem de três jogos na terça-feira à noite, Seattle tem uma pausa de cinco dias antes de retornar à ação em casa na segunda-feira.