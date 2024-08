Gabi Garcia promete ‘esmagar’ Craig Jones ‘e chocar o mundo’ na superluta CJI

Uma das maiores competidoras de jiu-jitsu de todos os tempos está tentando um desafio único quando Gabi Garcia enfrenta Craig Jones em uma luta de grappling intergênero no sábado, no Craig Jones Invitational inaugural em Las Vegas.

Garcia, quatro vezes medalhista de ouro do ADCC e seis vezes campeã mundial da IBJJF, vem provocando a ideia de batalhar com um grappler masculino condecorado há muitos anos, mas a recompensa nunca valeu o risco. Agora, Garcia diz que está guardando um bom dinheiro para entrar na luta pela primeira vez contra um competidor masculino.

“Ele está revolucionando o jogo com essa ideia”, Garcia disse ao MMA Fighting sobre Jones. “E para mim, é um bom marketing. É mais do que lutar contra um homem. O público americano nunca gostou de mim, sabe? Eu sempre lidei com ódio. E pela primeira vez na minha carreira, sinto que 99% das pessoas estão do meu lado. [Laughs.] Isso é entretenimento. Se minha mãe, minha avó, minha tia se sentarem para assistir a um torneio de jiu-jitsu, elas não vão entender as regras. Mas se você colocar Gabi contra um homem, as pessoas vão querer assistir.”

Garcia espera ser mais leve que Jones no sábado — ela disse que estava em pé em uma cadeira quando enfrentou Jones para uma entrevista cara a cara que recentemente se tornou viral na comunidade de grappling. Garcia tem um ótimo relacionamento com Jones, mas não vai pegar leve com ele.

“Eu treinei com Craig algumas vezes e ele não me submeteu”, disse Garcia. “Estou mais leve agora porque estava cortando peso para uma luta de MMA [in May]então ele provavelmente é mais pesado que eu, mas eu sou forte. E eu já disse a ele, ‘Craig, eu não tenho responsabilidades aqui. Eu vou lá para te derrotar e chocar o mundo.’ Mas a realidade é que os homens são mais fortes.”

A “superluta” será disputada em três rounds de cinco minutos, o que Garcia sente que favorece sua oponente. Ela preferiria ter se encontrado em disputas de 15 minutos sem intervalos, mas está pronta para qualquer coisa no sábado.

“A verdade é que não acho que vou finalizá-lo porque ele é muito bom, mas não espere que eu vá pegar leve com ele”, disse Garcia. “Já faz muito tempo. … Ele está me irritando há tanto tempo que quero esmagá-lo. Ele me liga o tempo todo, ele posta sobre mim o tempo todo. Dá um tempo, Craig! [Laughs.] Se eu chegar em uma boa posição, vou controlar a partida em vez de me expor [to a submission] por nada, é claro.

“Mas eu vou lutar como meu mestre me ensinou”, ela continuou. “Ao contrário da forma como os americanos lutam, o jiu-jitsu foi feito para dominarmos o oponente. É por isso que passamos a guarda, raspamos, pegamos o controle lateral e montamos. Não há nada que um oponente possa fazer comigo na montada, ele está completamente dominado. Eu vou como uma cobra, me movo lentamente para pegar a posição e não deixá-lo escapar. É difícil pegá-lo, mas vou dar trabalho para ele. Ele está dizendo que vai garantir a submissão e me deixar ir. Isso não vai acontecer, querida. Eu vou te esmagar. Vou tentar o meu melhor e vamos lutar de verdade.”

Garcia disse que ela e Jones receberam ofertas da Ásia e dos Estados Unidos para se enfrentarem antes, mas ela só realmente considerou a ideia quando Jones mencionou suas intenções por trás do CJI. Além do dinheiro pago a todos os competidores — no mesmo fim de semana em que o ADCC realiza seu show tradicional em Las Vegas — Craig disse a Garcia que fará doações para o Rio Grande do Sul, seu estado natal no Brasil que tem lutado por meses devido a enchentes.

“Craig é uma das pessoas mais genuínas que conheço”, disse Garcia. “Ele me mandou uma mensagem dizendo que doaria do seu bolso para o Rio Grande do Sul. Eu concordei assim que ele me disse que os lucros seriam doados para caridade.”

Garcia disse que doará toda a sua bolsa para seus pais e familiares que foram afetados pelas enchentes, e isso é muito, considerando os rumores em torno de sua bolsa.

“Eu vi pessoas postando todos os tipos de números, de US$ 100.000 a US$ 1 milhão”, Garcia disse rindo. “Não posso dizer quanto é porque meu contrato não me permite, mas é mais de US$ 200.000. Mas eu já dobrei isso com patrocinadores — ou tripliquei, eu acho.

“Esta luta está saindo da bolha do grappling. Todos os meus patrocinadores não têm relação com o jiu-jitsu. O único patrocinador que dei do mundo da luta é o Represent do Nate Diaz. E eu estava com medo de que meu [clothing] a linha não teve sucesso, mas quase esgotou em dois dias.”

De acordo com Garcia, a decisão de estar na CJI em vez de competir no ADCC de 2024 custou a ela uma indução ao Hall da Fama da promoção. Membro do Hall da Fama da IBJJF, Garcia ainda planeja competir no tatame do ADCC novamente no futuro, mas mantém seu chamado.

“Não foi uma decisão fácil porque esta é a primeira vez que o ADCC tem uma divisão absoluta para mulheres, o que era um sonho meu”, disse Garcia. “Isso e o Hall da Fama, que tiraram de mim, mas nunca lutei por medalhas na minha carreira. Adoro desafios. Sempre fui julgada ao longo da minha carreira, sempre fui a palhaça de circo. O ADCC estará lá, quero lutar com a campeã absoluta um dia, mas vamos ver o que acontece.”