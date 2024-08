Gabriel Silva: Objetivo é ganhar título mundial de boxe, mas ‘seria meio idiota’ não lutar MMA pelo menos uma vez

Gabriel Silva, filho da lenda do UFC Anderson Silva, retorna ao ringue de boxe no sábado para desafiar Anthony Taylor pelo título meio-pesado do Misfits no X Series 17 em Dublin, Irlanda, e sonha com o dia em que também terá títulos mundiais.

Silva venceu três lutas de boxe até agora, entre competições profissionais e de exibição, e quer “expandir” o nome do pai para um esporte diferente após o sucesso histórico de “The Spider” nas artes marciais mistas.

“Esse é meu objetivo final, ser campeão mundial [in boxing]”, Silva disse ao MMA Fighting. “Eu já treinei com campeões mundiais antes, eu me testei contra campeões mundiais, e eu sei que tenho o que é preciso para ser um campeão mundial um dia. Esse é o objetivo final, lutar por títulos mundiais neste esporte e levar nosso nome para o esporte do boxe e não apenas no MMA, para meio que expandi-lo para outros horizontes.”

Silva cresceu assistindo seu pai defender o título dos médios do UFC — e esteve na arena em muitas de suas vitórias — mas não planeja começar uma carreira no MMA.

“Crescendo com meu pai e minha família, sempre tive essa mentalidade de artes marciais e sabia um pouco de tudo”, disse Silva. “Eu lutei kickboxing e Muay Thai, planejo competir em jiu-jitsu em algum momento, e talvez lutar MMA também, mas não como começar uma carreira. Só pela experiência, na verdade. Eu treinei MMA e acompanhei muitos dos acampamentos do meu pai, e lendas como [Antonio Rodrigo Nogueira] “Minotauro”. Acho que seria meio estúpido não fazer parte desse mundo também. Acho que é muito interessante, mas meu foco é o boxe.”

Silva disse que dividir o ringue uma vez com o campeão dos médios da WBO e da IBF, Janibek Alimkhanuly (15-0), e o campeão dos super-médios da WBO Global, Slawa Spomer (19-0), no Brickhouse Boxing Club, lhe deu confiança para buscar o ouro.

“[Alimkhanuly] é um cara durão, muito habilidoso, e foi um bom treinamento”, disse Silva. “Fizemos seis rounds difíceis, então foi uma ótima experiência. Também lutei com campeões da Alemanha, Slawa Spomer, que também é muito durão. Fizemos um bom sparring em Brickhouse, em North Hollywood. Tenho um ótimo treinamento na academia, atletas de altíssimo nível, então você pode obter experiência de todos eles.”

Silva revelou que a Misfits considerou realizar um evento no Brasil no início deste ano e tentou adicionar “The Spider” ao card também, mas não deu certo. O veterano do UFC acabou competindo em uma luta de exibição contra Chael Sonnen no Spaten Fight Night em junho, e Kalyl Silva foi destaque no card. Gabriel foi abordado com uma oferta para estar no card, mas o acordo não foi fechado.

Silva deixa a porta aberta para possivelmente compartilhar um card com seu pai um dia, e tem um nome familiar em mente: sua luta dos sonhos para “The Spider” no boxe.

“Lutar é ar para meu pai, ele não consegue viver sem isso”, disse Silva. “Existem vários oponentes, mas o que eu pessoalmente gostaria de ver é Roy Jones Jr. Eles são super técnicos e seria super legal assistir, apesar da idade. Acho que seria muito interessante. Essa é uma luta [Anderson] pediu por tanto tempo e nunca aconteceu.”

Por enquanto, Silva, de 27 anos, se concentra em conquistar seu primeiro cinturão de título no mundo do boxe ao vivo no DAZN PPV, e respeita Taylor como oponente. O veterano de cinco lutas do Bellator, que já enfrentou Tommy Fury no boxe, está empreendendo uma rápida reviravolta após defender seu cinturão do Misfits no início deste mês com uma finalização no segundo round de Samuel Ericsson.

“Ele meio que ajustou algumas coisas no jogo dele”, disse Silva. “Ele estava fazendo mais trabalho de clinch antes, e acabou finalizando o cara. Ele mudou um pouco, está mais agressivo, mas estamos prontos para isso. Tenho o melhor treinador, estou treinando na melhor academia, então estamos prontos para o que vier.”