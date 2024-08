Gallagher e Álvarez precisam de tempo para se adaptar ao Atlético – Simeone

Diego Simeone disse que as novas contratações Julián Álvarez e Conor Gallagher precisam de tempo para se adaptar ao Atlético de Madrid depois que a dupla atuou na vitória do clube por 3 a 0 sobre o Girona no domingo, pela LaLiga.

Alvarez, que chegou do Manchester City neste verão, fez sua primeira partida como titular pelo Atlético no Metropolitano, jogando 81 minutos como centroavante, enquanto o meio-campista Gallagher — que finalmente chegou do Chelsea na semana passada — estreou como substituto aos 58 minutos.

O Atlético investiu pesado no mercado de transferências, com as chegadas de verão Robin Le Normand e Alexander Sørloth também envolvidas no domingo, enquanto eles tentam competir com Real Madrid e Barcelona pelo título da LaLiga.

“[Gallagher] entrou com muita energia”, disse Simeone em sua entrevista coletiva pós-jogo, quando questionado sobre a estreia do meio-campista da Inglaterra. “É isso que vamos conseguir dele. Ele precisa de um pouco de tempo para se acostumar com os adversários e com seus companheiros de equipe. Com seu entusiasmo e paixão, temos que ajudá-lo para que a adrenalina seja positiva para o time.”

Álvarez, que marcou 11 gols na Premier League pelo City na temporada passada, é a maior contratação de verão do Atlético. Simeone disse que o clube está “convencido” de que o internacional argentino vai render, seja como centroavante ou em outro lugar.

“Sabemos o que Julian tem, o que ele pode nos dar”, disse Simeone. “Tentaremos tirar vantagem de suas qualidades, seja como centroavante, segundo atacante ou na ponta. Estamos convencidos de que temos um jogador incrível para o presente e o futuro.

“No Rio [Plate] ele era um número nove, com a Argentina ele era um número nove na Copa do Mundo. No City [Erling] Haaland está lá, eles compartilharam [the position] ou ele jogou aberto. Ele pode jogar em posições diferentes… Temos ele e Sørloth. Vou ter que descobrir.”

O Atlético recebe o Espanyol no Metropolitano na próxima partida da LaLiga na quarta-feira.