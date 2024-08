Gallardo retorna ao River Plate com sonho de Libertadores

O River Plate tentará vencer a Copa Libertadores novamente porque “é o sonho de todos”, disse o técnico Marcelo Gallardo nesta segunda-feira em seu retorno ao gigante sul-americano.

Gallardo conquistou 14 títulos em sua primeira passagem pelo River, incluindo a Copa Libertadores de 2015 e 2018, em seus oito anos e meio no comando, de 2014 a 2022, antes de treinar o Al Ittihad, da Saudi Pro League, de 2023 a 2024.

“O objetivo principal é ir atrás de tudo o que está em jogo e focar principalmente na Libertadores”, disse Gallardo em sua apresentação no estádio Monumental do River.

“É o sonho de todos [the Libertadores title]é o sonho que todos nós temos. Vamos fazer tudo o que pudermos para poder jogar esta competição com muita determinação e poder avançar, e claro com a ilusão de vencê-la.”

As vitórias sobre o grande rival Boca Juniors na Copa Sul-Americana de 2014 e nas Libertadores de 2015, 2018 e 2019 deixaram uma marca no futebol argentino e na história da rivalidade entre os clubes mais populares do país.

“A primeira coisa que sinto neste momento é muita emoção, que tem a ver com sentimentos mistos, com o fato de que não faz muito tempo que saí, mas parece que nunca saí”, disse Gallardo.

“Estou no lugar onde pertenço, no lugar onde me sinto, e há muita expectativa relacionada ao que podemos fazer daqui para frente.”

Gallardo assume após a saída de Martin Demichelis, que renunciou após uma série de resultados ruins neste ano, após ser contratado em 2023.

“Há muito trabalho a ser feito, que está claramente em andamento. O trem está em movimento e temos que tentar ser muito precisos com uma ideia e uma mensagem que tenha um impacto rápido”, disse Gallardo.

O River recebe o Huracán no sábado, pelo campeonato argentino, no primeiro jogo do técnico mais bem-sucedido da história do clube em sua última gestão.

Informações da Reuters foram usadas nesta história.