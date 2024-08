George Russell aproveita a fuga com uma namorada deslumbrante após a desqualificação da F1

Superestrela da F1 George Russel não está permitindo que sua recente desqualificação do Grande Prêmio da Bélgica o afete… já que ele está aproveitando um tempo de descanso e diversão de qualidade com sua linda namorada, Carmem Montero .

O jovem de 26 anos recorreu às redes sociais para mostrar como está gastando seu tempo depois de ter sua vitória anulada depois que seu carro ficou abaixo do peso no Grande Prêmio da Bélgica… o que levou a uma desqualificação devastadora após a bandeira quadriculada.

Depois de deixar a Bélgica, o casal foi para a ilha de Maiorca – localizada na costa da Espanha. Russell indicou que aproveitará as férias de verão do esporte, com a legenda de sua foto: “Fora do escritório um pouco”.