Georgia No. 1, Ohio State No. 2 na pré-temporada AP Top 25

A Geórgia está em primeiro lugar na pesquisa da Associated Press Top 25 de futebol universitário de pré-temporada pelo segundo ano consecutivo, com o início da era das superconferências, com a SEC e a Big Ten dominando o top 10 do ranking.

Os Bulldogs receberam 46 votos de primeiro lugar e 1.532 pontos no Top 25 divulgado na segunda-feira, e a potência da SEC terminou confortavelmente à frente do segundo colocado Ohio State (15 votos de primeiro lugar e 1.490 pontos) do Big Ten.

O novo membro do Big Ten, Oregon, é o número 3, recebendo um voto de primeiro lugar do painel de 62 membros da mídia que cobrem futebol americano universitário. O Texas, que se junta à Geórgia na Southeastern Conference nesta temporada, é o quarto.

A Big Ten e a SEC têm quatro times cada entre os 10 melhores.

O realinhamento da conferência reduziu o Power 5 para o Power 4, com o Pac-12 reduzido a apenas duas escolas. O Big Ten agora tem 18 escolas. A Atlantic Coast Conference tem 17 times de futebol, e a SEC e o Big 12 têm 16 cada.

Todo o movimento criou uma enquete de pré-temporada sem precedentes, com apenas quatro conferências representadas: a SEC lidera com nove times classificados, a Big Ten tem seis, a Big 12 tem cinco e a ACC quatro.

O Alabama, em sua primeira temporada sem o técnico Nick Saban desde 2006, começa na posição 5. O número 6, Ole Miss, dá à SEC metade dos seis primeiros colocados da pré-temporada.

O Notre Dame independente é o time mais bem classificado fora da SEC e da Big Ten, na 7ª posição.

O No. 8 Penn State e o No. 9 Michigan dão ao Big Ten quatro times top 10. Florida State da ACC é o No. 10.

Associated Press Pré-temporada Top 25 Os 25 melhores times na pesquisa de pré-temporada da AP, divulgada na segunda-feira. 1. Geórgia (46) 13. Universidade Estadual da Louisiana 2. Estado de Ohio (15) 14. Clemson 3. Óregon (1) 15. Tennessee 4. Texas 16. Oklahoma 5. Alabama 17. Rua Oklahoma. 6. Velha Senhorita 18. Rua Kansas. 7. Notre Dame 19. Miami 8. Estado da Pensilvânia 20. Texas A&M 9. Michigan 21. Arizona 10. Estado da Flórida 22. Kansas 11. Missouri 23. Universidade do Sul da Califórnia 12. Utah 24. Estado da Carolina do Norte 25. Iowa Votos de primeiro lugar entre parênteses

O atual campeão nacional Wolverines se despediu do técnico Jim Harbaugh, do quarterback JJ McCarthy e de outros 12 jogadores que foram selecionados no draft da NFL de abril. Todo esse desgaste levou Michigan a receber a classificação mais baixa de pré-temporada para um atual campeão nacional desde 2011, quando Auburn era o número 23 após a saída de Cam Newton.

Antes disso, a última vez que o atual campeão foi classificado pior que a 7ª posição na pesquisa de pré-temporada seguinte foi o Colorado, na 13ª posição, em 1991.

Washington, que perdeu para Michigan no jogo do campeonato do College Football Playoff, teve uma queda ainda maior após perder seu treinador principal (Kalen DeBoer substituiu Saban no Alabama), quarterback estrela e uma montanha de talentos para o portal de recrutamento e transferência. Os Huskies são o primeiro time a chegar ao CFP e não ser classificado na próxima temporada.

Dawgs mais bem classificados

A Geórgia começou a temporada passada em primeiro lugar na busca por um terceiro campeonato nacional consecutivo recorde. Os Bulldogs do técnico Kirby Smart ficaram lá durante toda a temporada regular, depois perderam o playoff de quatro times ao perder o jogo do título da SEC para o Alabama.

“Estamos lidando com novos desafios este ano”, disse Smart nos dias de mídia da SEC. “Não temos um chip em nosso ombro em termos de pessoas tentando usar isso como motivação. Nunca usei um fracasso do ano anterior como motivação e nunca usei o sucesso de um ano anterior como motivação; não faremos isso este ano. Não é quem somos. Queremos nos recriar para permanecer na melhor luz que pudermos.”

Haverá mais espaço para erros nesta temporada, com o playoff se expandindo de quatro para 12 times.

Os Bulldogs estão 42-2 nas últimas três temporadas e carregados novamente. O quarterback Carson Beck lidera o ataque e o edge rusher Mykel Williams está na fila para ser a próxima estrela defensiva na Georgia.

Beck é uma raridade no futebol universitário atualmente, um quarterback estrela em sua quinta temporada com a mesma escola que esperou três anos para se tornar titular. Ele completou 72% de seus passes no ano passado, com 24 touchdowns e seis interceptações.

“Ele é um grande veterano para nós e um grande exemplo de resiliência no futebol universitário”, disse Smart.

Repetir como pré-temporada nº 1 é uma tendência recente. Voltando oito temporadas, Alabama teve sequências separadas de três (2016-18) e dois (2021-22) anos como pré-temporada nº 1. Clemson foi classificada em primeiro lugar nas pré-temporadas de 2019 e 2020.

A Geórgia tentará se tornar o 12º time desde que a pesquisa de pré-temporada da AP começou em 1950 a começar em primeiro e terminar em primeiro. O último foi o Alabama em 2017.