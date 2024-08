Georgia Tech mostra uma fórmula construída para durar na vitória sobre o Florida State

DUBLIN — Para uma escola que forma astronautas e engenheiros com uma eficiência estonteante, momentos espontâneos de alegria são facilmente atribuídos à preparação meticulosa.

E é por isso que os abraços contundentes, os violentos socos no ar e a excitação implacável que a Georgia Tech desencadeou no Estádio Aviva após derrotar o 10º colocado Florida State por 24 a 21 na noite de sábado na Irlanda representaram tanto uma celebração quanto um ponto alto.

Ao derrotar um time Top 10 pela primeira vez desde 2015, a Georgia Tech começou a temporada de 2024 com uma virada emocionante — coroada por um field goal de 44 jardas de Aidan Birr. Também forneceu o ponto de inflexão empírico das ambições crescentes da Tech.

Para o treinador da Tech, Brent Key, um orgulhoso ex-aluno e crente convicto na identidade marcante da Tech, todos aqueles momentos vertiginosos de espontaneidade foram subprodutos de um plano rigoroso, tanto para o jogo quanto para o programa, executado de forma concisa.

“Mais do que tudo, ver ou saber que tantas pessoas agora veem a Georgia Tech e o tipo de futebol que jogamos, e não é um tipo de futebol artificial”, disse Key à ESPN em um momento tranquilo após o jogo. “É real. É duro. Vamos construir na linha de scrimmage. É onde os jogos são vencidos.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

A vitória marcante de Key em seu segundo ano como técnico em tempo integral da Georgia Tech surgiu do sonho febril de um ex-jogador de linha ofensiva. Foi elaborada com uma coragem que faria George O’Leary sorrir, apresentou corridas de quarterback o suficiente para fazer Paul Johnson piscar e conjurou as armadilhas familiares de grandes jogos que remontavam aos dias de glória de Bobby Ross.

A vitória em um sábado nublado no Aviva Stadium no Aer Lingus Classic veio graças à execução hábil de um plano de jogo que produziu 190 jardas corridas, um relógio de jogo que funcionou como um podcast em velocidade 1,5x e uma panela de pressão que exigiu que cada posse de bola fosse tratada como um ovo Fabergé.

O quarterback estrela Haynes King abaixava o ombro para ganhar jardas com tanta frequência que corria com a bola (15 vezes) quase tantas vezes quanto lançava (16).

E lá estava o impetuoso running back Jamal Haynes, mergulhando para dois touchdowns, correndo por 75 jardas e terminando como o líder do jogo em manchas de grama e tinta de end zone acumuladas em seu uniforme, emblemas de honra adequados para um jogo desse nível. Lá estava o líder em tackles Kyle Efford (10 tackles e meio TFL), preenchendo lacunas e empurrando pilhas para trás.

“Significa muito”, disse Key sobre o momento. “Eu amo este lugar e dou tudo de mim neste programa para tentar garantir que essas crianças tenham tudo o que precisam para ter sucesso dentro e fora do campo. Vê-los ter o sucesso que tiveram esta noite é ótimo.”

A Tech entrou no jogo com um plano clássico de azarão: correr com a bola, drenar o relógio e encurtar o jogo. O jogo de corrida do quarterback tem sido o grande equalizador do esporte há muito tempo, e quanto mais as coisas mudam no esporte, mais isso ressoará como uma verdade eterna.

A Tech basicamente fez o segundo quarto desaparecer com uma obra-prima de 14 jogadas que durou pouco menos de oito minutos. Ela seria emoldurada e pendurada em uma parede nas instalações da Georgia Tech se Key conseguisse descobrir uma maneira de destilá-la em um afresco.

O Georgia Tech comemora sua primeira vitória sobre um time Top 10 desde 2015 após derrotar o rival da ACC, Florida State, por 24 a 21. Foto AP/Peter Morrison

O coordenador ofensivo Buster Faulkner fez uma performance de maestro na chamada de jogadas com uma deliciosa variedade de mudanças e movimentos pré e pós-snap. A talentosa defesa da FSU ficou desprevenida e confusa durante boa parte da noite. Mas essa fachada inovadora não deve tirar o rosnado coletivo da linha ofensiva da Tech, que maltratou completamente uma linha defensiva da Florida State que ficou por longos períodos do jogo com as mãos na cintura.

A determinação e o poder de Tech neutralizaram o talento defensivo individual da FSU, que incluía dois jogadores de linha defensiva All-ACC de 2023. A linha defensiva titular da FSU não registrou um sack ou um TFL e teve apenas uma pressa.

Na defesa, a Tech lançou sete novos titulares e um novo chamador de jogadas no coordenador Tyler Santucci. Ela queria mudar o cenário frequentemente antes do snap para atrapalhar o quarterback DJ Uiagalelei da FSU, forçá-lo consistentemente a fazer lançamentos longos para o campo e limitar grandes jogadas. A FSU terminou com sete posses, 291 jardas no total e apenas 3,2 jardas por corrida.

“É muito intencional como estamos construindo este programa”, disse Key. “Estamos construindo-o com uma base forte para durar muito tempo.

Essa é uma diferença drástica em relação ao time da Tech, que terminou em 128º na defesa terrestre no ano passado. Aqueles que assistiram a Tech de perto no ano passado viram o potencial de King, a coragem de Haynes e as maneiras como Faulkner conseguia enganar uma defesa. Mas sem uma defesa para jogar futebol complementar, isso levou a um time que era um pouco provocador, derrotando a UNC, jogando contra a Georgia em um jogo de um placar e explorando o erro épico de gerenciamento de relógio de Mario Cristobal para derrotar Miami.

Mas também perdeu para Bowling Green e cedeu 21 pontos sem resposta no quarto período, em uma derrota para o Boston College, já que a consistência não estava disponível sem respostas na defesa.

“No começo, aprendemos como não perder, depois conversamos sobre como aprendemos a ganhar”, disse Key. “O próximo passo nessa jornada é aprender a ganhar consistentemente.”

Aquele longo abraço pós-jogo entre Key e Santucci significou o que é possível ao unir o ataque inovador de Faulkner, o ethos de resistência de Key com uma defesa forte. (Key tem 16 ex-jogadores de linha em sua equipe, lembretes enormes do comprometimento do programa com a linha de scrimmage.)

“Aquele abraço foi apenas uma confirmação do que eu já sabia sobre Tyler”, disse Key. “Ele disse: ‘Obrigado por me trazer aqui.’ E eu disse: ‘Obrigado por dizer sim.’ Vai ser uma partida muito boa.”

É difícil o que extrair da FSU a partir de sua derrota, já que as posses limitadas e a enxurrada de novos rostos dificultam tirar conclusões grandiosas. “A importância de cada snap naquele jogo foi monumental”, disse Norvell, claramente frustrado com as posses limitadas e o jogo curto.

A parte assustadora a longo prazo foi a falta de explosão nas posições de habilidade para a FSU, que precisará mudar. Talvez a grama escorregadia, os esquemas superiores da Tech e os Seminoles se ajustando a uma nova identidade tenham cobrado seu preço e sejam problemas que eles podem superar.

Mas, à medida que a Georgia Tech movia as correntes e permanecia lúcida em sua identidade, era óbvio qual time tinha o quarterback superior. Era King, que comandava o jogo com as pernas, mas também executava com o braço quando necessário. Na outra campanha de obra-prima da Tech na noite — uma marcha de 11 jogadas e 89 jardas para assumir a liderança por 21 a 14 no início do quarto — King completou todos os seus cinco passes. (Isso incluiu um passe de 15 jardas em terceira e 12 para o recebedor líder Malik Rutherford, que transformou a Tech de um provável punt em uma campanha de touchdown.)

“Haynes é, sem dúvida, o melhor quarterback desta liga, e acho que ele tem uma chance de ser o melhor quarterback do país este ano”, disse Key à ESPN. “O legal sobre ele é que não precisa ser lançar a bola. Não precisa ser correr. Ele pode fazer as duas coisas e é um garoto e um jogador tão altruísta que coloca o time em primeiro lugar e faz o que for preciso para vencer.”

King fez exatamente isso, socorrendo Tech em um desastroso fumble em uma jogada de movimento que deu errado com um minuto restante. A perda de 10 jardas desviou Tech do alcance do field goal e surgiu como o tipo de jogada autodestrutiva que poderia frustrar um plano de jogo quase perfeito dos primeiros 59 minutos. Mas King manteve a calma e encontrou o recebedor estrela Eric Singleton para 12 jardas em terceira e 17 na jogada seguinte.

“Você não pode simplesmente dizer que tem confiança (nos seus jogadores) a semana toda e depois ficar com medo de que eles não façam o seu trabalho quando os jogos terminarem”, disse Key.

E foi isso que a Tech fez, trazendo um lembrete contundente de quão agitado o futebol universitário pode ser em 2024. E também dá uma ideia do que a Tech está planejando se tornar sob o comando de Key.

“É um grande passo à frente para o nosso programa”, disse o diretor atlético da Tech, J Batt, após o jogo, “mas é realmente onde pertencemos”.